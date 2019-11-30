Liverpool 2-1 Brighton and Hove Albion | Premier League

İngiltere Premier League’de 14. hafta mücadelesinde Liverpool, Brighton and Hove Albion’ı konuk ederken son bölümü nefes kesen maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı ve şampiyonluk hedefi yolunda kritik bir üç puana uzandı. Jürgen Klopp’un öğrencileri 40 puana yükseldi ve Manchester City’nin Newcastle deplasmanında 2-2 berabere kalmasıyla en yakın takipçisinin maç fazlasıyla 11 puan önüne geçti. Brighton ise 15 puanda kaldı.

Trent Alexander-Arnold ve Van Dijk ortaklığı üç puanı getirdi!

Kırmızılar, Virgil van Dijk’ın 18 ve 24. dakikada Trent Alexander-Arnold’ın kullandığı iki kornerde attığı iki golle üç puanı elde ederken Lewis Dunk’ın 79’da kaydettiği gol maça inanılmaz bir heyecan katarken sahalarda ender görülen bir gol olmasıyla da gözlerin maça çevrilmesine neden oldu.

Newcastle United 2-2 Manchester City | İngiltere Premier League Premier League`in 14. haftasında Newcastle United`a konuk olan Manchester City, 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 88`de eski Liverpool oyuncusu Jonjo Shelvey`nin füzesiyle ev sahibi Newcastle puanı kurtardı! 2-2 sona eren maçın ardından City puanını 29, Newcastle ise 16 yaptı. İlgili Haberi Oku

76’da Liverpool kalecisi Alisson, ceza sahası dışında son adam konumunda yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Sezon başında da Alisson’un sakatlığı nedeniyle kalede görev yapan Adrian eldivenleri giydi kaleye geçti ancak kalesine gelen ilk top gol oldu!

Frikikte Adrian barajı kurmaya çalışırken Hakem Martin Atkinson işaretini verdi ve Dunk topu boş köşeye yuvarladı. Son bölümde Brighton baskı kurmaya çalışsa da Liverpool hata yapmadı ve galibiyeti elde etti. SON DAKİKA | Arsenal, teknik direktör Unai Emery ile yollarını ayırdı! İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, teknik direktör Unai Emery`nin görevine son verildiğini duyurdu. Emery`nin yerine geçici olarak Freddie Ljungberg getirilirken hoca arama çalışmalarına başlandığı belirtildi. İlgili Haberi Oku