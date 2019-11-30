İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkovic: ‘Bizim açımızdan zor olacak’

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te çekilen EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup kuraları sonrasında Türkiye ile aynı grupta yer alan İsviçre'de Teknik Direktör Vladimir Petkovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri adına çok zor bir turnuva olacağını söyleyen Petkovic, “Türkiye Milli Takımı çok iyi bir eleme grubu geçirdi ve çok iyi bir jenerasyon yakaladıklarını gösterdiler. Yeni oyuncularla, jenerasyonu değiştirdiklerini de gösterdiler. Bizim açımızdan çok zor olacağını söyleyebilirim ancak tabii ki imkansız bir maç olmayacaktır, bunu da biliyorum” ifadelerini kullandı.

“Şenol Güneş'in iyi bir futbol anlayışı var”

Kendisinin çok uzun zaman önce Türkiye'de görev yaptığını hatırlatan Vladimir Petkovic, “Çok uzun zaman önce Türkiye'de görev yaptım. Samsunspor'u çalıştırdığım dönemden, Şenol Güneş'i biliyorum. Kendisi Trabzonspor'un başındayken birçok önemli maç kazandı. Sonrasında Beşiktaş'ın başında şampiyonluk yaşadı. Kendisinin iyi bir futbol anlayışı var” diyerek sözlerini tamamladı. İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini: `Türkiye'nin çok kaliteli bir kadrosu var` Türkiye ile EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda aynı grupta yer alan İtalya`nın teknik direktörü Roberto Mancini, ay-yıldızlı ekibin çok kaliteli bir kadrosu olduğunu ifade etti. İlgili Haberi Oku