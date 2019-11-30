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Göztepe Fenerbahçe özet! 4 gol, 1 kırmızı kart, 2 iptal edilen gol var, kazanan yok! (MAÇ ÖZETİ)
Göztepe

Göztepe Fenerbahçe özet! 4 gol, 1 kırmızı kart, 2 iptal edilen gol var, kazanan yok! (MAÇ ÖZETİ)

Göztepe Fenerbahçe maçı 2-2 sona erdi. Süper Lig 13. hafta maçında 57'de VAR ile Göztepe penaltı kazandı, Alpaslan penaltıyı kaçırdı, 58'de dönen topta hızlı hücumda Moses topu ağlara gönderdi: 2-1 oldu. Ancak gol Altay'ın penaltıda önde olduğu tespit edilince iptal edildi. 90+1'de Gustavo iki sarı kart gördü ve oyundan atıldı. Nefesleri kesen maçın seyir zevki üst düzeydi. İşte izleyemeyenler için Göztepe Fenerbahçe maçı özeti...

30 Kasım 2019 21:58

Göztepe Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 13. hafta heyecanı sürüyor. 7. dakikada Castro ile maçta gol perdesi açıldı! 44’te Serdar Aziz’in golüyle skor 1-1 oldu! 57’de VAR ile Göztepe penaltı kazandı, Alpaslan penaltıyı kaçırdı, 58’de dönen topta hızlı hücumda Moses topu ağlara gönderdi: 2-1 oldu. Ancak gol Altay’ın penaltıda önde olduğu tespit edilince iptal edildi. 63’de Alpaslan yine beyaz noktaya geldi ancak bu kez top ağlara gitti. 68’de Gary Rodrigues, Muriqi’nin asistinde topu ağlara gönderdi: 2-2. Gustavo Lopez 90 + 1 kırmızı kart gördü. 90+3’de Göztepe Fenerbahçe karşısında bir gol daha buldu ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Nefes kesen maçta başka gol gelmeyince iki takımda birer puana razı oldu.

GÖZTEPE FENERBAHÇE ÖZET İZLE

GÖZTEPE FENERBAHÇE İLK 11

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

YEDEKLER: Göktuğ, Atınç, Leo, Wallace, Borges, Yalçın, Yasin, Mossoro, Deniz, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Serdar, Dirar, Emre, Gustavo, Moses, Deniz, Rodrigues, Kruse

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Tolga, Ferdi, Sadık, Zajc, Jailson, Alper, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Son güncelleme 21:58 | 30 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Alanyaspor
13 6 22
3 Trabzonspor
12 6 22
4 Fenerbahçe
13 6 22
5 Istanbul Basaksehir
12 6 22
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