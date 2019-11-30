Göztepe Fenerbahçe maçı canlı yayın | Göztepe FB canlı izle

Göztepe Fenerbahçe canlı! Göztepe Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 13. hafta heyecanı sürüyor. İyi başladığı sezonda özellikle deplasmanda kırılgan bir görüntü çizen Fenerbahçe, İzmir deplasmanında Göztepe’yi geçerek 24 puanla maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşmek ve Trabzonspor – Galatasaray maçı öncesinde kayıp yaşamamak istiyor. İlhan Palut yönetiminde iki lig maçında 4 puan alan ve 16 puana yükselen Göztepe ise tırmanışını sürdürmenin peşinde. Göztepe Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Göztepe Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

SAAT: 20.00

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Moses, Ozan, Rodrigues, Muriqi (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Kruse ve Muriqi kadroda!

Fenerbahçe’de sakatlıkları düzelen Max Kruse ve Vedat Muriqi, maç kadrosunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Göztepe karşısında görev alamıyor. Ev sahibinde ise Poko dışında eksik bulunmuyor. Öte yandan, Kanarya’da Nabil Dirar ise sarı kart ceza sınırında. Dirar, Göztepe karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.