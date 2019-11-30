Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: ‘İçeri de Ali Koç başkana dedim…’

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın çok büyük bir heyecanla geçtiğini söyleyen Sepil, “İçerde Ali Koç başkana dedim. Başkana kalp krizi geçirtecek bir maçtı. İyi bir maç oldu. Biz yenmek için çıktık. Fenerbahçe’nin zaten kazanmaya ihtiyacı vardı. İki tarafın da istediği olmadı. Oldukça enteresan bir maç oldu. Biz iyi oynadık, Göztepe’nin oynadığı oyundan, gösterdiği dirençten memnunum. Önümüzde 4 hafta var daha iyi olacağız” dedi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve taraftarlar arasındaki gerginliğe değinen Sepil, “Futbolun içinde gerginlikler oluyor. İkinci yarıda tribündeki gerginliğe Ali başkan da ben de müdahale ettik. Yurt dışında da bu kadarı oluyor. O kadar büyütmeyelim. Ön tarafta Fenerbahçeliler oturuyordu Ali Başkan onları sakinleştirmek için gitti. İki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Stres içinde bir maçtı ama maç sonunda sarılıp birbirimizi tebrik ettik” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe`den olay paylaşım: `Bir takım, 6 gün, 3 farklı karar` Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe`de maç sonunda penaltı isyanı vardı. Geçen hafta Emre Belözoğlu`nun kaçırdığı penaltıda kalecinin ayaklarının çizgiye basmaması nedeniyle atışın tekrar edilmediğine dikkat çeken sarı lacivertiller, Göztepe maçında aynı pozisyonda kararın farklı olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku