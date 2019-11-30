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Garry Rodrigues: ‘Dünyanın hiçbir yerinde görmedim’
Süper Lig

Garry Rodrigues: ‘Dünyanın hiçbir yerinde görmedim’

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu ve hakemin penaltı atışını tekrarlatma kararına tepki gösterdi.

30 Kasım 2019 22:56

Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de, sarı lacivertlilerin ikinci golünü atan Garry Rodrigues maç sonu konuştu.

Hakemin penaltıyı tekrarlatmasına dair konuşan Rodrigues, “Açıkçası penaltının neden tekrarlandığı hakkında bir fikrim yok, hakem kararıdır. Kazanmamız gerekiyordu, daha iyisini yapmamız gerekiyor” dedi.

Penaltı kararını değerlendiren Rodrigues, “Dünyanın hiçbir yerinde, kalecinin penaltı sırasında iki ayağının da çizgiye bastığını görmedim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu maça ilk 11’de başlaması hakkında açıklama yapan Rodrigues, “Bugün kendimi iyi hissettim hoca da beni sahaya koydu. Önemli olan takımın iyiliği. Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım” şeklinde konuştu.

30 Kasım 2019 Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: `İnsanlar aklını başına alsın!` Göztepe Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Semih Özsoy, VAR kararlarının damga vurduğu karşılaşmayla ilgili olarak, İnsanlar aklını başına alsın, Fenerbahçe oynanan bu oyunların üstesinden gelir dedi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:56 | 30 Kasım 2019
Fenerbahçe Garry Rodrigues göztepe
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