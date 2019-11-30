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Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var…
Süper Lig

Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 5 eksik var…

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bu arada, sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli oldu. Falcao, Babel, Andone, Luyindama, Şener kadroda yer almadı.

30 Kasım 2019 15:59

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki idman ısınma hareketleri ile başladı. Galatasaraylı futbolcular daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynadı. Oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalıştı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması için bugün saat 16.00’da uçakla Trabzon’a hareket ederek bu kentte kampa girecek.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılıların Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Son güncelleme 16:00 | 30 Kasım 2019
galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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