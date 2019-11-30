SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Adana’nın merkezine bomba koyup Suriye’den patlattılar!
Süper Lig

Galatasaray’a flaş teklif! Balotelli’yi ister misiniz?

Onyekuru’nun da temsilciliğini yapan William D’Avila, sarı-kırmızılılara, “Balotelli’yi size getirebilirim” ifadesini kullandı. Terim ve yöneticilerin kararı bekleniyor.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 30 Kasım 2019 11:03

GALATASARAY'DA ocak ayı transfer dönemi hareketli geçecek. Henry Onyekuru transferinin ardından Cimbom'da yeni bir yıldız gündeme geldi. İtalyan golcü Mario Balotelli'nin sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ortaya çıktı. Onyekuru'nun menajeri William D'Avila'nın Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmede “Mali şartlarınız uygunsa Balotelli konusunda yardımcı olurum. Kendisi bu duruma sıcak bakıyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

MAAŞI SORUN DEĞİL

BALOTELLİ, İtalya Serie A'ya bu sezon yükselen Brescia forması giyiyor. 29 yaşındaki golcü, son zamanlarda ırkçılığa maruz kaldığını belirtip ülkesinden ayrılmaya karar vermişti. Devre arası transfer tekliflerine bakacak olan Balotelli, Galatasaray hakkında olumlu düşünüyor. Cimbom, devre arasında Belhanda başta olmak üzere birçok futbolcuyla yolları ayırmayı düşündüğünden İtalyan golcünün yüksek maaşını karşılama imkânına sahip.

Son güncelleme 11:03 | 30 Kasım 2019
balotelli galatasaray teklif transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 15:00
-
Konyaspor
Sivasspor
Bugün - 15:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR