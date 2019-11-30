Galatasaray’a flaş teklif! Balotelli’yi ister misiniz?

GALATASARAY'DA ocak ayı transfer dönemi hareketli geçecek. Henry Onyekuru transferinin ardından Cimbom'da yeni bir yıldız gündeme geldi. İtalyan golcü Mario Balotelli'nin sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ortaya çıktı. Onyekuru'nun menajeri William D'Avila'nın Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmede “Mali şartlarınız uygunsa Balotelli konusunda yardımcı olurum. Kendisi bu duruma sıcak bakıyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

MAAŞI SORUN DEĞİL

BALOTELLİ, İtalya Serie A'ya bu sezon yükselen Brescia forması giyiyor. 29 yaşındaki golcü, son zamanlarda ırkçılığa maruz kaldığını belirtip ülkesinden ayrılmaya karar vermişti. Devre arası transfer tekliflerine bakacak olan Balotelli, Galatasaray hakkında olumlu düşünüyor. Cimbom, devre arasında Belhanda başta olmak üzere birçok futbolcuyla yolları ayırmayı düşündüğünden İtalyan golcünün yüksek maaşını karşılama imkânına sahip.