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Son Dakika: F.Bahçe'den olay paylaşım: 'Bir takım, 6 gün, 3 farklı karar'
Fenerbahçe’den olay paylaşım: ‘Bir takım, 6 gün, 3 farklı karar’
Süper Lig

Fenerbahçe’den olay paylaşım: ‘Bir takım, 6 gün, 3 farklı karar’

Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de maç sonunda penaltı isyanı vardı. Geçen hafta Emre Belözoğlu'nun kaçırdığı penaltıda kalecinin ayaklarının çizgiye basmaması nedeniyle atışın tekrar edilmediğine dikkat çeken sarı lacivertiller, Göztepe maçında aynı pozisyonda kararın farklı olduğunu belirtti.

30 Kasım 2019 23:31

Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, maç sonunda isyan etti.

Karşılaşmanın 57. dakikasında penaltı kazanan Göztepe’de Alpaslan Öztürk’ün vuruşu kaleci Altay Bayındır’da kaldı. Altay Bayındır topu hemen oyuna sokarken kontra atağa kalkan Fenerbahçe, Victor Moses ile golü buldu ve 2-1 öne geçti.

Ancak maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, ‘VAR’ odası tarafından uyarılınca penaltı atışı sırasında kaleci Altay Bayındır’ın ayağının kale çizgisinde olmadığı tespit edildi ve gol iptal edilerek atış tekrar edildi.

30 Kasım 2019 Ersun Yanal maç sonu ateş püskürdü: `Adalet yoksa futbol da yok` Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-2 berabere kaldıkları Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Tekrar edilen atışı Alpaslan Öztürk bu kez gole çevirince Göztepe 2-1 öne geçen taraf oldu. Garry Rodrigues’in 68’de attığı golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de ise büyük isyan vardı.

Maç sonunda Twitter’dan paylaşım yapan sarı lacivertliler, geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçını örnek gösterdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında penaltı kazanan sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu atışı kaleci Fabien Farnolle’e nişanlamıştı. Ancak atış sırasında Farnolle’ün de ayaklarını kale çizgisininin önünde tutmasına rağmen atış tekrarlanmamıştı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İşte Fenerbahçe’nin konuyla ilgili olarak yaptığı o paylaşım;

30 Kasım 2019 Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: `İnsanlar aklını başına alsın!` Göztepe Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Semih Özsoy, VAR kararlarının damga vurduğu karşılaşmayla ilgili olarak, İnsanlar aklını başına alsın, Fenerbahçe oynanan bu oyunların üstesinden gelir dedi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:36 | 30 Kasım 2019
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