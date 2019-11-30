Fenerbahçe’den olay paylaşım: ‘Bir takım, 6 gün, 3 farklı karar’

Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, maç sonunda isyan etti.

Karşılaşmanın 57. dakikasında penaltı kazanan Göztepe’de Alpaslan Öztürk’ün vuruşu kaleci Altay Bayındır’da kaldı. Altay Bayındır topu hemen oyuna sokarken kontra atağa kalkan Fenerbahçe, Victor Moses ile golü buldu ve 2-1 öne geçti.

Ancak maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, ‘VAR’ odası tarafından uyarılınca penaltı atışı sırasında kaleci Altay Bayındır’ın ayağının kale çizgisinde olmadığı tespit edildi ve gol iptal edilerek atış tekrar edildi.

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Tekrar edilen atışı Alpaslan Öztürk bu kez gole çevirince Göztepe 2-1 öne geçen taraf oldu. Garry Rodrigues’in 68’de attığı golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de ise büyük isyan vardı.

Maç sonunda Twitter’dan paylaşım yapan sarı lacivertliler, geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçını örnek gösterdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında penaltı kazanan sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu atışı kaleci Fabien Farnolle’e nişanlamıştı. Ancak atış sırasında Farnolle’ün de ayaklarını kale çizgisininin önünde tutmasına rağmen atış tekrarlanmamıştı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İşte Fenerbahçe’nin konuyla ilgili olarak yaptığı o paylaşım;

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