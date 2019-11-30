Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: ‘İnsanlar aklını başına alsın!’

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, İzmir’de bir araya gelirken nefes kesen ve VAR kararlarının damga vurduğu 2-2 biten karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, çok ağır açıklamalarda bulundu. Özsoy, “İnsanlar aklını başına alsın, Fenerbahçe oynanan bu oyunların üstesinden gelir” diye konuştu.

‘Fenerbahçe lehine olsaydı…’

Özsoy, “Artık düzeltilmeyeceğine inanmaya başladığımız, endişelendiğimiz, korktuğumuz şeyler başımıza geliyor. Bunlar Fenerbaçe lehine olsaydı, Nihat Özdemir’in Fenerbahçeli olduğunu, algı oyunları olduğunu konuşuyordu Türkiye. Bugünkü penaltı pozisyonuna geldiğimizde, evet, tekrarlanması gerekiyor. Attığımız gol iptal edildi, ya bize olsaydı ne olurdu? Geçen haftaki Malatya maçında neden olmadı? Oradaki puanlar nasıl izah edilecek?” ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal maç sonu ateş püskürdü: `Adalet yoksa futbol da yok` Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-2 berabere kaldıkları Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Başkan Vekili şöyle devam etti: “Sarı kartlardaki çifte standartlar. Bizim golümüzde ileri geri bir şeyler bulmak için çaba. Kayseri maçında VAR’a gidilmeyen pozisyonlar. Ortada bir şey yokken birkaç hafta önce Fenerbahçe kollanıyor gibi söyler, neler yapılmaya çalışıldığını gördük. Çok geç olmadan bu yanlışlardan dönmek lazım. Bu kötü şeylerden uzaklaşalım, düzeltelim. Rakiplerimiz de düştüğümüz durumunda çalınır diye 3 tanesi birlikte el kaldırıp faul istiyor. Yazık, hakikaten kötü. Gerekli merciler kararlarını alsın.”

‘Fenerbahçe kobay gibi kullanılmaya başlandı!’

Fenerbahçe kobay gibi kullanılmaya başlandı. Spor programları geçen hafta Emre’nin tekrarlanmayan penaltısını irdelesinler lütfen. Hakemlerin çok etkisi olmaya başladı. Ali Koç başkanın söylediği gibi bizim maçlarda, lehimize karar veren hakemler neden maça atanmıyor? Bunun cevabı hala verilmedi. Fenerbahçe Kulübü büyüktür ve dediklerini yapar. Asarız, keseriz, basarızlarla gelmedik ve öyle anılmayız. Ancak Fenerbahçe’nin hakkını kimseye yedirmeyiz. Bu TFF, Fenerbahçe’yi kolluyor gibi bir algı yaratıldı. Sonuçlarını görüyoruz.”

MAÇ SONUCU | Göztepe 2-2 Fenerbahçe Göztepe Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de 13. hafta heyecanı sürdü. İzmir`de nefes kesen ve hakem kararlarının damga vurduğu maçta Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı ve son dört haftada 7. puanını kaybetti. İlgili Haberi Oku