EURO 2020 ne zaman başlayacak? Türkiye’nin EURO 2020 maçları ne zaman?

Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılan kura sonrasın EURO 2020 grupları belli oldu. ürkiye A Milli Futbol Takımımız, İtalya, İsviçre ve Galler’in bulunduğu A Grubu’nda mücadele verecek. Türkiye Euro 2020 açılış maçını İtalya ile Roma’da oynayacak. Grupta karşılaşmalar İtalya'nın Başkenti Roma ve Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de oynanacak.

TÜRKİYE EURO 2020 MAÇLARI NE ZAMAN?

12 farklı ülkede düzenlenecek olan turnuvada maç programı da belli oldu. A Grubu'ndaki eşleşmeler 12-13-17 ve 21 Haziran'da Roma (İtalya) ve Bakü'de (Azerbaycan) oynanacak.

12 Haziran | İtalya – Türkiye (Roma)

17 Haziran | Türkiye – Galler (Bakü)

21 Haziran | Türkiye – İsviçre (Bakü)

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran 2020’de Türkiye İtalya maçı ile başlayacak. Yarı final mücadeleleri 7 ve 8 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanırken, şampiyonu belirleyecek olan karşılaşma 12 Temmuz'da yine Wembley'de oynanacak. Final karşılaşması sonrasında turnuva sona erecek.

SON DAKİKA | Türkiye`nin EURO 2020`deki rakipleri belli oldu! İşte grubumuz... 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekildi. A Grubu`na düşen Türkiye`nin rakipleri İtalya, Galler ve İsviçre oldu. Millilerimiz ilk maçını İtalya ile deplasmanda oynayacak. İlgili Haberi Oku