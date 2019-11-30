EURO 2020 kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte Türkiye’nin EURO 2020 muhtemel rakipleri ve torbalar…

A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda yer almasının ardından futbol severler EURO 2020 ne zaman başlayacak, kura çekimi ne zaman yapılacak merak ediyor. 24 takımlı turnuvaya dahil olacak ülkelerin 20 tanesi grup aşamasında belli olacak. Geri kalan 4 takım ise play-off etabının ardından turnuvaya gitme hakkını kazanacak. Play-off’a katılacak 16 takım UEFA Uluslar Ligi’ndeki A,B,C ve D liglerindeki grupların kazananları olacak. Peki heyecanla beklenen EURO 2020 ne zaman başlayacak?

EURO 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

EURO 2020 kura çekilişi, 30 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Buna göre gruplar belirlenecek ve takımların hangi ülkelerle mücadele edeceği öğrenilebilecek. TSi 20.00'de başlayacak kura çekimi, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

EURO 2020 TORBALARI

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna. ——

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya. ——

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya. ——

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.