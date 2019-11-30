SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Barış Pınarı için evini bağışlayan Mustafa Dörtyollu intihar etti!
EURO 2020 kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte Türkiye’nin EURO 2020 muhtemel rakipleri ve torbalar…
Milli Takımlar

EURO 2020 kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte Türkiye’nin EURO 2020 muhtemel rakipleri ve torbalar…

EURO 2020 kura çekimi ile Türkiye’nin ve turnuvaya katılan diğer takımların grupları, rakipleri belli olacak. 2020 yılında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası 12 farklı ülkede gerçekleştirilecek. Peki, EURO 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte Türkiye'nin EURO 2020 muhtemel rakipleri ve Avrupa Şampiyonası torbaları...

30 Kasım 2019 17:53

A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda yer almasının ardından futbol severler EURO 2020 ne zaman başlayacak, kura çekimi ne zaman yapılacak merak ediyor. 24 takımlı turnuvaya dahil olacak ülkelerin 20 tanesi grup aşamasında belli olacak. Geri kalan 4 takım ise play-off etabının ardından turnuvaya gitme hakkını kazanacak. Play-off’a katılacak 16 takım UEFA Uluslar Ligi’ndeki A,B,C ve D liglerindeki grupların kazananları olacak. Peki heyecanla beklenen EURO 2020 ne zaman başlayacak?

EURO 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

EURO 2020 kura çekilişi, 30 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Buna göre gruplar belirlenecek ve takımların hangi ülkelerle mücadele edeceği öğrenilebilecek. TSi 20.00'de başlayacak kura çekimi, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

EURO 2020 TORBALARI

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna. ——

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya. ——

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya. ——

4. torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.

Son güncelleme 17:53 | 30 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Alanyaspor
13 6 22
4 Istanbul Basaksehir
12 6 22
5 Fenerbahçe
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 15:00
3
-
1
Konyaspor
Sivasspor
Bugün - 15:00
2
-
0
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR