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Ersun Yanal maç sonu ateş püskürdü: ‘Adalet yoksa futbol da yok’
Süper Lig

Ersun Yanal maç sonu ateş püskürdü: ‘Adalet yoksa futbol da yok’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-2 berabere kaldıkları Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

30 Kasım 2019 22:41

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 13. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından konuştu.

Geçen hafta oynadıkları Yeni Malatya maçında kaleci Farnolle’ün kurtardığı penaltıda kalecinin ayağının çizgide olmaması nedeniyle atışın tekrar edilmediğine dikkat çeken Yanal, Göztepe maçında aynı pozisyonun kendilerine olduğunda atışın tekrarlanmasına tepki gösterdi.

Çifte standart olduğunu söyleyen Yanal şu ifadeleri kullandı:

“Bugün futbol konuşmak istemiyorum. Çünkü bugün bu maç yine tarihe geçti. Çifte standart ortada. Çünkü bugün Fenerbahçe’nin oynadığı maç tarihe geçti. VAR’dır kural hatasıdır, değildir. Hakemin verdiği kararları tartışmıyorum ama bunun bir önceki haftası da var, bugünü de var.”

“ADALET YOKSA FUTBOL DA YOK”

“Golü attıktan sonra maçın şekli değişecek, VAR devreye giriyor. Bunun içinden nasıl çıkacağız? Adalet yoksa futbol da yok. Bu adalet çifte standartla uygulanırsa nasıl olacak? Ali gider, Mehmet gider, Ersun gider problem değil. Biz kendi içimizde hesaplaşırız. Ama bunun hesabını kim verecek?”

30 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Göztepe 2-2 Fenerbahçe Göztepe Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de 13. hafta heyecanı sürdü. İzmir`de nefes kesen ve hakem kararlarının damga vurduğu maçta Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı ve son dört haftada 7. puanını kaybetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:41 | 30 Kasım 2019
ersun yanal Fenerbahçe göztepe
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