Ergin Ataman’a şok tepki! Otele almadılar…

THY Avrupa Ligi’nde dün akşam oynanan maçta Bayern Münih’i farklı mağlup eden Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, Bebek Otel’de yönetim kurulunun kararı ile otele alınmadı.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter’in daveti üzerine bugün Bebek Otel’e giden Ataman, şok bir tepki ile karşılaştı. Deneyimli koç, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.

HASAN BOZKURTER: HUKUKİ OLARAK GEREKEN MÜRACAATI YAPACAĞIZ

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter, yaşanan bu olaydan ötürü çok şaşkın olduğunu dile getirirken, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ergin Ataman benim davetim üzerine Bebek Otel’e geldi. İçeride beklerken koçun otele alınmadığını öğrendim. Nedenini sorduğumda bunun yönetim kurulu kararı olduğunu söylediler. Böyle bir şey olur mu? Ergin Ataman, Türkiye’nin gururudur. Avrupa’nın en önemli takımlarından birisinin antrenörünü bu şekilde İstanbul’un en güzel yerlerinden birinde bulunan otele almamak olmaz. Hukuki olarak gereken müracaatı yapacağız.”

Bu arada Bebek Otel yetkililerinden ise bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ERGİN ATAMAN DAHA ÖNCE ELEŞTİRMİŞTİ

Bebek Oteli bir süre önce yeni bir işletmeci tarafından devralınmış, terasında kahvaltı saatlerinde içeri çocuk alınmaması kuralı getirilmişti. Geçtiğimiz haziran ayında çocukların Bebek Oteli’nde sabah kahvaltılarına alınmaması kararını eleştiren Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman şu ifadeleri kullanmıştı; ”Turizmde dünya cenneti bir ülke olma iddası ile yola cıkıp, varolan değerlerimizi yok etmekte üstümüze yok! Yılların Bebek Hotel’ini devralan yeni işletmenin, sabah kahvaltısına çocuk almama kuralı tam bir turizim skandalı…”