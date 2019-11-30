SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan’dan Ahsen Unakıtan’a geçmiş olsun telefonu
Dünya şampiyonu Emine Arslan madalyasını Mehmetçiğe armağan etti
Diğer

Dünya şampiyonu Emine Arslan madalyasını Mehmetçiğe armağan etti

Antalya'da düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya alan Emine Arslan, gözyaşlarına hakim olamadı.

30 Kasım 2019 14:51

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda Türk sporcu Emine Arslan, altın madalya kazandı.  Antalya Spor Salonu’nda 70 ülkeden 1250 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde, Türk sporcu Emine Arslan full contact 52 kilo final maçında Rus rakibi Alena Bashmakova ile karşılaştı.

30 Kasım 2019 Kick Boksçularımız Dünya Şampiyonası`nda 15 madalya kazandı Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Antalya`da devam eden Dünya Kick Boks Şampiyonası`nda 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazandıklarını, finalde mücadele edecek 2 sporcunun da altın madalya kazanmasını hedeflediklerini belirtti. İlgili Haberi Oku

Oldukça çekişmeli geçen maçı 2-1 kazanan milli sporcu, ringde büyük sevinç yaşadı. Türk bayrağıyla tur atan Emine, gözyaşlarına hakim olamadı. Dünya şampiyonu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Arslan, madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye Kick Boks Milli Takımı sporcuları Gülşah Kıyak ile Duygu Turan da altın madalya kazanmıştı.

Son güncelleme 14:51 | 30 Kasım 2019
Emine Arslan Kick Boks Kick Boks Dünya Şampiyonası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 15:00
0
-
0
Konyaspor
Sivasspor
Bugün - 15:00
0
-
0
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR