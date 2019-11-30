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MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 3-1 İttifak Holding Konyaspor | Süper Lig 13. hafta
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 3-1 İttifak Holding Konyaspor | Süper Lig 13. hafta

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor seyircisi önünde Konyaspor'u ağırladı. Rize ekibi 3-1'lik skorla maçı galip tamamladı.

30 Kasım 2019 14:20

Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor evinde İttifak Holding Konyaspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip maçı 3-1’lik galibiyetle tamamladı.

Hızlı başlayan maçın ilk 11 dakikası 3 gole sahne oldu. Oğulcan Çağlayan’ın 3. dakikada attığı golle Rizespor 1-0 öne geçti. Karadeniz temsilcisi 10. dakikada Aminu Umar ile farkı ikiye çıkarırken, Konyaspor Deni Milosevic’in 11. dakikada topu ağlara göndermesiyle maça tutundu.

3. gol sonrasında maç uzun süre dengede gitti. Yan Sesse’nin 74. dakikadaki golüyle skoru 3-1’e getiren Rizespor maçın skorunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla puanını 17’ye çıkaran Rize maç fazlasıyla 9. sıraya yükselirken, Konyaspor 13 puanla 13. sırada kaldı.

Son güncelleme 17:08 | 30 Kasım 2019
Çaykur Rizespor İttifak Holding Konyaspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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