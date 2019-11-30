MAÇ SONUCU | Alanyaspor 5-0 Ankaragücü | Süper Lig 13. hafta

Süper Lig 13. hafta mücadelesinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan MKE Ankaragücü’nü ağırlayan Alanyaspor, 5-0’lık skorla rahat bir galibiyet elde etti.
Maçın 16. dakikasında Anastasios Bakasetas’ın golüyle 1-0 öne geçen Alanyaspor, 24. dakikada Djalma Campos ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının uzun bölümü golsüz ve durgun geçilirken 85. dakikada Bakasetas tekrar devreye girdi ve durumu 3-0’a getirdi.
Oyundan düşen Ankaragücü karşısında Campos ile 90+2 ve 90+5’te iki gol bulan Alanyaspor sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 22 yaparken MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı. Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray’a konuk olurken Ankaragücü sahasında Göztepe’yi ağırlayacak.
Öte yandan maçta yedek kulübesinde olan Alanyaspor’un 9 gollü forveti Papiss Cisse, sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.