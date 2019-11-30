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MAÇ SONUCU | Alanyaspor 5-0 Ankaragücü | Süper Lig 13. hafta
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Alanyaspor 5-0 Ankaragücü | Süper Lig 13. hafta

Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Ankaragücü'nü ağırlayan Alanyaspor mücadeleyi 5-0 kazandı. Gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak olan Alanyaspor, dört haftalık galibiyet hasretini de sona erdirmiş olurken Djalma Campos hat-trick yaptı. Öte yandan maçta forma giymeyen 9 gollü Papiss Cisse, yedek kulübesinde sarı kart gördüğü için Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

30 Kasım 2019 17:49

Süper Lig 13. hafta mücadelesinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan MKE Ankaragücü’nü ağırlayan Alanyaspor, 5-0’lık skorla rahat bir galibiyet elde etti.

Maçın 16. dakikasında Anastasios Bakasetas’ın golüyle 1-0 öne geçen Alanyaspor, 24. dakikada Djalma Campos ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının uzun bölümü golsüz ve durgun geçilirken 85. dakikada Bakasetas tekrar devreye girdi ve durumu 3-0’a getirdi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Oyundan düşen Ankaragücü karşısında Campos ile 90+2 ve 90+5’te iki gol bulan Alanyaspor sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 22 yaparken MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı. Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray’a konuk olurken Ankaragücü sahasında Göztepe’yi ağırlayacak.

Öte yandan maçta yedek kulübesinde olan Alanyaspor’un 9 gollü forveti Papiss Cisse, sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

30 Kasım 2019 Galatasaray maçı öncesi Alanyaspor`da Papiss Cisse şoku! Süper Lig ekibi Alanyaspor`un golcü futbolcusu Papiss Cisse, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Maça yedeklerde başlayan Cisse, 9 golle ligde gol krallığında zirvede yer alıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:41 | 30 Kasım 2019
Aytemiz Alanyaspor MKE Ankaragücü
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Alanyaspor
13 6 22
3 Trabzonspor
12 6 22
4 Istanbul Basaksehir
12 6 22
5 Fenerbahçe
12 6 21
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