MAÇ SONUCU | Alanyaspor 5-0 Ankaragücü | Süper Lig 13. hafta

Süper Lig 13. hafta mücadelesinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan MKE Ankaragücü’nü ağırlayan Alanyaspor, 5-0’lık skorla rahat bir galibiyet elde etti.

Maçın 16. dakikasında Anastasios Bakasetas’ın golüyle 1-0 öne geçen Alanyaspor, 24. dakikada Djalma Campos ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının uzun bölümü golsüz ve durgun geçilirken 85. dakikada Bakasetas tekrar devreye girdi ve durumu 3-0’a getirdi.

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