CANLI | EURO 2020 kura çekimi! Türkiye’nin rakipleri…

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak. EURO 2020 ile ilgili tüm canlı yayın ve son dakika haberleri SKOR’da olacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin 12 farklı şehirde oynanacak olması mesafe sorununu da ortaya çıkarttı. Örneğin A Grubu maçlarının oynanacağı Roma ile Bakü arasındaki 3 bin 120 kilometre uzaklık korkutuyor.

Mesafe konusunda en avantajlı grup ise Londra ile Glasgow şehirlerinin ev sahipliği yapacağı D Grubu. İki şehir arası sadece 555 kilometre. C Grubu'ndaki ekipler de Münih'ten Bükreş'e geçerken bin 790 kilometre yol yapacak. Bu açıdan ay yıldızlılarımızın yer alacağı grupta mesafe meselesi de önemli olacak.

Şenol Güneş Best coach at #EURO2020 will be _________ — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019

TORBALAR

1. Torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna.

2. Torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya.

3. Torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya.

4. Torba: Galler, Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi play-off A, B, C ve D gruplarının birincileri.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Play-off etabı A Grubu’nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu’nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu’nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu’nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu’nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu’nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu’nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu’nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu’nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu’nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

İtalya’nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı’nda 12 Haziran’da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra’da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg’da gerçekleştirilecek.