CANLI | EURO 2020 kura çekimi! Türkiye’nin rakipleri…

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak. EURO 2020 ile ilgili tüm canlı yayın ve son dakika haberleri SKOR’da olacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin 12 farklı şehirde oynanacak olması mesafe sorununu da ortaya çıkarttı. Örneğin A Grubu maçlarının oynanacağı Roma ile Bakü arasındaki 3 bin 120 kilometre uzaklık korkutuyor.

Mesafe konusunda en avantajlı grup ise Londra ile Glasgow şehirlerinin ev sahipliği yapacağı D Grubu. İki şehir arası sadece 555 kilometre. C Grubu'ndaki ekipler de Münih'ten Bükreş'e geçerken bin 790 kilometre yol yapacak. Bu açıdan ay yıldızlılarımızın yer alacağı grupta mesafe meselesi de önemli olacak.

Şenol Güneş

Best coach at #EURO2020 will be _________

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019