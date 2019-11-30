Bruma’ya Portekiz’de şok tepki! Maçı tamamlayamadı…

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Sporting Lizbon seyircisi önünde PSV Eindhoven’ı 4-0’lık net skorla mağlup etti. Mücadeleye ilk 11’de başlayan eski Galatasaraylı Bruma protesto edilince ilk yarıyı tamamlayamadı.

Altyapısında yetiştiği Sporting Lizbon’a karşı sahaya çıkan Portekizli futbolcu tribünler tarafından oyunda kaldığı süre boyunca ıslıklarla protesto edildi. Taraftarların şok tepkisiyle neye uğradığını şaşıran ve kötü bir performans ortaya koyan Bruma takımının 3-0 geride kapattığı ilk yarının ardından oyundan alındı.

PSV Teknik Direktörü Mark van Bommel büyük bir moral bozukluğu yaşayan 25 yaşındaki oyuncusunun yerine ikinci yarıda Cody Gakpo’ya şans verdi. Sporting Lizbon maçı Luiz Phellype (9′), Bruno Fernandes (15′,64′) ve Jeremy Mathieu (42′)’nun golleriyle 4-0 kazandı.

‘KULÜPTEN BEDAVA GİTMEDİM’

Mücadelenin ardından taraftarların tepkisi ile ilgili konuşan Bruma, ”Ben sahada sadece işimi yapmaya çalıştı. Hala incindiklerini düşünüyorum ama kulüpten bedava gitmedim. Sporting’e iyi bir para kazandırarak satıldım” ifadelerini kullandı. Bruma 2013-14'te Galatasaray'a 13 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.