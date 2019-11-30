Beşiktaş’ın borcu açıklandı! Ahmet Nur Çebi ilk kez…

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün konuşmasının ardından kürsüye çıkan Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı kulüpte dernek ve derneğe bağlı şirketlerin borcu 598 milyon 972 bin 426 TL olurken, Futbol A.Ş.’nin borcunun ise 2 milyar 160 milyon 213 bin 451 TL olduğu belirtildi.

20 Ekim’de yapılan olağanüstü seçimde Beşiktaş’ın 34’üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi de divan kurulu toplantısında başkan sıfatıyla ilk defa yer aldı.