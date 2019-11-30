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Beşiktaş’ın borcu açıklandı! Ahmet Nur Çebi ilk kez…
Süper Lig

Beşiktaş’ın borcu açıklandı! Ahmet Nur Çebi ilk kez…

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı. 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulunda yapılan açıklamada Denetim Kurulu raporuna göre siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğu belirtildi.

30 Kasım 2019 11:45

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün konuşmasının ardından kürsüye çıkan Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı kulüpte dernek ve derneğe bağlı şirketlerin borcu 598 milyon 972 bin 426 TL olurken, Futbol A.Ş.’nin borcunun ise 2 milyar 160 milyon 213 bin 451 TL olduğu belirtildi.

20 Ekim’de yapılan olağanüstü seçimde Beşiktaş’ın 34’üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi de divan kurulu toplantısında başkan sıfatıyla ilk defa yer aldı.

Son güncelleme 11:45 | 30 Kasım 2019
beşiktaş borç divan kurulu
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