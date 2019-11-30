Ayhancan Güven Porsche’nin Junior Pilotu seçildi

Milli otomobil pilotu Ayhancan Güven, “Porsche’nin 2020 Genç Sürücüsü” oldu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve TOSFED desteğinde 3 sezondur dünya pistlerinde Türkiye’yi başarıyla temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu, Portekiz’deki 3 günlük kampın ardından 25 yaş altındaki 12 aday arasından Porsche’nin 2020 Junior Pilotu seçildi.

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupa Fransa`da şampiyon oldu Porsche Carrera Cup Fransa'nın son ayağı olan Paul Ricard'daki ikinci yarışı temsilcimiz Ayhancan Güven kazanarak şampiyon oldu. Ayhancan Fransa`da İstiklal Marşımızı dinleten şampiyon ardından bayrağa dönüp asker selamı verdi! İlgili Haberi Oku

Porsche Mobil 1 Supercup’ta gelecek sezon mücadele edecek milli sporcu ayrıca, “Pistlerde yarışan fabrika destekli ilk Türk pilot” olarak da adını bir kez daha otomobil sporları tarihine yazdırdı. Ayhancan Güven, 2018 sezonunda Benelux ve Fransa serilerini şampiyon olarak tamamlarken, bu yıl da Fransa şampiyonluğunu tekrarlamıştı.