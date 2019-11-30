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Alpaslan Öztürk: ‘Bir anda dünyam yıkıldı, sonra…’
Süper Lig

Alpaslan Öztürk: ‘Bir anda dünyam yıkıldı, sonra…’

Göztepe Fenerbahçe maçında takımının ikinci golünü kaydeden Alpaslan Öztürk, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Alpaslan, "Çok karmaşık duygulardı, bir anda dünyam yıkıldı, sonra mutlu oldum. İkinci penaltıyı da atmak istedim, bu takımın penaltıcısı benim. Atacağımdan emindim" diye konuştu.

30 Kasım 2019 22:57

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalırken tartışmalara sebep olan penaltılarda topun başına geçen ve takımının ikinci golünü kaydeden Alpaslan Öztürk açıklamalarda bulundu. Altay’ın ihlalinin tespit edilmesi sonrasında tekrar topun başına gelerek ağları sarsan Alpaslan, “Çok karmaşık duygulardı, bir anda dünyam yıkıldı, sonra mutlu oldum” dedi.

İki kez üst üste penaltı noktasına gelmesi sonrasında yaşadıkları sorulan Alpaslan, “İkinci penaltıyı da atmak istedim, bu takımın penaltıcısı benim. Atacağımdan emindim. Risk almadan olmuyor. Allah’a şükürler olsun ki girdi. Tabii ki tedirgindim, kaçırmak istemem. İkinci penaltıda daha kendime güvenerek, emin olarak vurdum topa” diye konuştu.

Alpaslan 3 puanı kaçırdıkları için mutsuz olduklarını dile getirirken “Taraftarımız mücadeleyi beğendi. Soyunma odasına girerseniz, herkesin başı eğik. 3 puan almak varken, 1 puana kaldık. Yapacak bir şey yok. Haftaya artık Allah izin verirse 3 puan alacağız” ifadelerini kullandı.

30 Kasım 2019 Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: `İnsanlar aklını başına alsın!` Göztepe Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Semih Özsoy, VAR kararlarının damga vurduğu karşılaşmayla ilgili olarak, İnsanlar aklını başına alsın, Fenerbahçe oynanan bu oyunların üstesinden gelir dedi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:57 | 30 Kasım 2019
Alpaslan Öztürk Fenerbahçe göztepe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Alanyaspor
13 6 22
3 Trabzonspor
12 6 22
4 Fenerbahçe
13 6 22
5 Istanbul Basaksehir
12 6 22
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