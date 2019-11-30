Ahmet Nur Çebi: Her kızdığımda kaçacak adam değilim!

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta yapıldı. Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, ilk divan kurulu toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

‘HER ŞEYİ DENETLEME KURULUNA VERMEYE AÇIĞIZ’

”Son seçimde genel kurula katılan tüm Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla açık ara bir seçim olması gerekçesiyle kendimde yoğun baskı hissediyorum. Bunun altından kalkabilmem için çok çalışmam gerekiyor. Bana güveniniz için çok teşekkür ediyorum. Serdal Adalı, denetlenmeyi istemişti. Ben süreci uzatmak istedim. Onlar benim olduğum dönemi işaret etti. Benim de olduğum dönemim denetlenmesi için yazılı müracaat ettik. Bununla ilgili destek verebileceğimizi söyledik. Bu konuda tereddüdünüz olmasın. Her şeyi denetleme kuruluna vermeye açığız.”

‘BEŞİKTAŞ’TA İSRAF DÖNEMİ YAŞANMIŞ’

”16-17 milyon TL’lik çatıyı kenara bırakmışız 600 bin TL’lik fatura konuşuluyor. Biz hepsine bakacağız. 40 günü genel sekreterimle çalıştık, durum çok keyifli değil. Enkaz edebiyatı yapmayalım ama bir süre sonra hepimiz eski dönemleri unutacağız. Bu da Allah’a reva değil. Zor durumların nereden geldiğini bilmeden bizim çalışmamızı bizden isteyemezsiniz. Geçmişi de değerlendirmemiz gerekiyor. Geçmişi karıştırmayın, işinize bakın gibi söylemlerle karşılaşmak doğru olmaz. Beşiktaş’ta bir israf dönemi yaşanmış kimsenin umurunda olmamış. Ben sizlerden namuslu ve şerefli bir Beşiktaş aldım. Hesap sorulacaksa Denetleme Kurulu soracak. Her kızdığımda kaçacak adam değilim ben”

‘PARASIZ HİÇBİR ŞEY OLMUYOR’

”Geldiğim günden bu yana 2 saatten fazla uyumuyorum. Bazen sorunları çözmek elinizde olmuyor, kontratlar gibi. Önümüzdeki 2-3 yılın sözleşmesi imza atılmışsa geri dönüş yok. Önümüzdeki iki yılın 2.5 yılın 1 milyar TL zarar ile kapanacağını görüyorum. Bunları koyduğunuz zaman uyuyamıyorsunuz. Bunu aşağı çekmeye çalışıyoruz. Yapılan sözleşmelerde fedakarlıklar istiyoruz. Parasız hiçbir şey olmuyor. Geliri giderinden 1 lira fazla bir kulüp yaratamazsak hiçbir şey konuşamayız. Biz Beşiktaş’ı nasıl şekillendireceğiz mesele bundan ibaret…”

‘1 YILLIK KİRANIN MUAFI MI OLUR?’

”Fulya’da otoparkın 1 yıl kiralanması talep edildi. İnşaat bitmeden açtılar, böyle bir şey var mı? 1 yılda açmaya karar verdik. 1 senesiyle ilgili para ödenecekti, ne zaman gelecek para dedim, gelmeyecek dediler. Orada yapılacak masraflar vardı, kişilere oralara harcama yaptırdık dediler. Hayır bunu faturalandırsınlar dedim. Ek kontrat yaptırdık dediler. 1 yıllık kirayı muaf demişler. 1 yıllık kiranın 1 yıllık muafı mı olur? Sonra 15 yıllık kiraladık dediler. İcra kurulunda böyle bir şey olmadı dedim, başkan öyle istedi dediler.”

‘DÜRÜST OLACAKSINIZ, BÜTÜN GELİRLERİMİZ TEMLİKLİ’

”Yapılan seçimlerin hepsi benim burada bertaraf edilmem için yapıldı. Bana yıllarca ağabey diyen, her şeyi Ahmet Ağabeye sorarım derken, seçim kararından benim haberim yoktu. Ümraniye’ye gittik, herkes bitmiş. Kimse gitmemiş aylarca. İnsanlara dokunacaksınız, dürüst olacaksınız. Tek beklenti bu. Bütün gelirlerimiz temlikli. Bir kuruş bize akan bir şey yok. Elektrik borcu için bile bir kuruş alamıyoruz. Maaşlar için alamıyoruz. Ben nereden bulacağım 10-15 milyon Euro’yu? Hepsi bankaya temlik edilmiş.”

‘BU NASIL AMATÖR!’

”Amatörler ve personel konusundaki tasarruflara bakalım. Anormal masraf var. Bana birileri küsecek biliyorum ama bunları yapmak zorundayım. Ne olur bizi affedin. Ben sevgili ablamla kucaklaştım. Bana kırık değil. Biraz ağırıma gitti. Hürser Bey, Yusuf Tunaoğlu’nun kızı benim için değerdir. Benim oralarda ihtiyacım yok. Maaş veremiyoruz. Neden maaş veremediğimizi tartışalım. O hanımefendiye şirketimin kapılarını açtım, benimle çalışır mısınız dedim, teşekkür etti. Bu dengeleri kurmak zorundayım. 10 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Ahmet Nur Çebi: Ya nasıl oluyor? Amatörde geliri-gideri 20 Milyon Euro nasıl zarar oluyor? Kulübe gelen en büyük icralar nereden geliyor; voleybol şubesinde oynayan bir kadın voleybolcudan. Peki kaç para biliyor musunuz? 2 milyon 900 bin TL. Bu nasıl amatör!”

Beşiktaş`ın borcu açıklandı! Ahmet Nur Çebi ilk kez... Beşiktaş`ın toplam borcu açıklandı. 2019 yılı 3`üncü olağan divan kurulunda yapılan açıklamada Denetim Kurulu raporuna göre siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 TL olduğu belirtildi. İlgili Haberi Oku