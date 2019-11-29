Ülke puanı dibe vurdu! Türkiye için 12’incilik tehlikesi…

ANALİZ: ÜMİT GENÇ / UEFA Ülkeler Sıralaması’nda ülkemiz her geçen gün tehlikeli bölgeye bir adım daha yaklaşıyor. 4 temsilcimizin birden Avrupa’ya erken veda etme ihtimali rakibimiz Avusturya’nın iştahını kabarttı. İşte herkesin konuştuğu ‘ülke puanı’ gündeminde son durum…

Türkiye’yi bu sezon grup aşamasında temsil eden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in Avrupa’daki kötü sonuçları ülkemizi çok kritik bir eşiğe getirdi. Beşiktaş ve Trabzonspor’un erken havlu atması, Galatasaray’ın mucizelere kalan Avrupa Ligi umutları ve tur şansını zora sokan Başakşehir’in durumu Türkiye’nin ülke sıralamasındaki yeri için çok ciddi bir tehdit oluşturdu.

AVUSTURYA 2 GALİBİYETLE AVANTAJ YAKALADI

Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım için kritik olan 10. sırayı Ukrayna’ya kaptıran Türkiye an itibariyle yer aldığı 11’inci sırayı da Avusturya’ya bırakmak üzere… Bu hafta Türk takımlarından sadece Beşiktaş’ın Bratislava karşısından galibiyetle ayrılması Avusturya’nın iştahını kabarttı. Avrupa’da yoluna 3 takımla devam eden Avusturya haftayı 2 galibiyetle kapatarak büyük bir avantaj elde etti ve Türkiye ile puan farkını iyice düşürdü.

PUAN FARKI 0.875’E KADAR İNDİ

Şampiyonlar Ligi’nde Salzburg deplasmanda Genk’i 4-1’lik skorla mağlup ederken UEFA Avrupa Ligi’nde de LASK Linz Rosenborg’u 2-1 yendi. Avusturya’nın Avrupa Ligi’ndeki diğer temsilcisi Wolfsberger ise sahasında Mönchengladbach’a 1-0 mağlup oldu. 3 maçta 2 galibiyet alan Avusturya bu sonuçların ardından 4’te 1 yapan Türkiye ile puan farkını 0.875’e indirdi.

Mevcut sıralamada 11. durumda bulunan Türkiye, bir sıra daha geriye düşmesi durumunda, ülke şampiyonu bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasına direkt katılamayacak. Bu yüzden Avusturya'ya geçilmemesi büyük önem taşıyor.

An itibariyle 11. sıradaki Türkiye’nin puanı 32.400, 12’inci Avusturya’nın ise 31.525… Temsilcilerimizin hiçbiri Avrupa’da yola devam edemezse Avusturya’ya geçilme ihtimalimiz çok yüksek olacak. Ülkemizin durumu Avusturya’da da bir hayli yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE’NİN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın elendikleri, Galatasaray'ın ve Başakşehir'in de elenmeye yakın oldukları yorumlarının yapıldığı Avusturya’da, Türkiye'nin ikinci tura hiçbir takımını çıkaramama ihtimalinin güçlü olduğu, buna karşın Avusturya'nın yoluna devam ederek puanları toplayıp Türkiye'yi geçebileceği belirtiliyor.

UEFA’nın kulüp puanlarına göre ülke sıralamasında Türkiye şu an 11. sırada yer alıyor. 11. sırada yer almanın anlamı şu: Türkiye sezonu 10. sıranın altında kapatırsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından başlayamayacak. Bunun için sezonu mutlaka ilk 10 sıranın içinde tamamlamamız gerekiyordu ancak temsilcilerimiz Avrupa’ya erken havlu attı.

DEVLER LİGİ ŞAMPİYONU BİZİM İÇİN KRİTİK

Ülke puan sıralamasında ilk 10’a giremezsek, Şampiyonlar Ligi’ni hangi takımın kazandığı bizim için büyük önem taşıyacak. Eğer Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takım, kendi ligindeki pozisyonuyla da Devler Ligi’ne gidiş hakkı elde etmişse, o zaman hak 11. ülkenin şampiyonuna geçiyor. Şu an Türkiye, ülke puanı sıralamasında 11. sırada. Mevcut durumda 2021-2022 sezonu için lig şampiyonumuz ön eleme oynamak zorunda. Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde ilk 4’te yer alırsa, Süper Lig şampiyonu 2021-2022 sezonunda gruplara direkt katılacak.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM (Tüm listeyi incelemek için tıklayın):