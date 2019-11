UEFA’dan büyük onur! Merih Demiral EURO 2020 Elemeleri en iyi 11’inde…

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nu 23 puanla ikinci sırada tamamlayan ve turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı’nda performansıyla büyük beğeni toplayan Merih Demirel bir gurur daha yaşattı.

21 yaşındaki savunma oyuncusu 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin en iyi 11’ine seçildi. Dünyaca ünlü yıldız isimlerin yer aldığı kadroya seçilen Merih Demiral turnuvanın şu ana kadar en dikkat çeken Türk ismi olmayı başardı. A Milli Takım Merih Demiral’ın oynadığı 7 maçta kalesini gole kapattı.

SADECE 3 GOL YİYEREK REKOR KIRDIK

İç sahada oynadığı 5 maçta kalesini gole kapatmayı başaran ay-yıldızlılar, elemelerdeki 54 takımı geride bıraktı. A Milliler, EURO 2020 elemelerinde evinde kalesini kapatan tek takım oldu. Milliler söz konusu maçlarda sadece 3 gol yiyerek rekor kırdı.

Ay yıldızlılar bu performansla, 8 maçta kalesini gole kapatan tek takım olma unvanını aldı. Kırmızı-beyazlılar, elemelerde Belçika ile birlikte kalesinde en az gol gören ekip olmayı da başardı. Bu başarıda 21 yaşındaki Merih, 22’lik Zeki, 23’lük Çağlar ve Umut Meraş ile 25’lik Kaan ile 30’luk Mert Günok başrol oynadı..

İşte Merih Demiral’ın de yer aldığı, EURO 2020 Elemeleri’nin en iyi 11:

Pyatov, Ramos, Merih Demiral, Sigurdsson, Kousoulos, Bernardo Silva, Wijnaldum, Zahavi, Sterling, Kane, Depay.

What a team! Here’s the @FedExEurope Performance Zone Team of the European Qualifiers…

Which player are you most excited to see at #EURO2020? pic.twitter.com/RoAsHTHulT

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 29, 2019