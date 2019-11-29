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UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! 9 takım garantiledi
Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! 9 takım garantiledi

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalar sonrasında 9 takım daha gruptan çıkmayı garantiledi.

29 Kasım 2019 08:34

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta maçları tamamlandı. Braga, Wolverhampton, Gent, Wolfsburg, AZ Alkmaar, APOEL, Sporting Lizbon, LASK ve Celtic son 32 turuna kalmayı garantiledi.

Gruplarda son hafta karşılaşmaları, 12 Aralık’ta oynanacak.

Beşinci haftada oynanan maçlarda alınan sonuçları şöyle:

A Grubu:

Dudelange (Lüksemburg) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2

Sevilla (İspanya) – Karabağ (Azerbaycan): 2-0

B Grubu:

Lugano (İsviçre) – Kopenhag (Danimarka): 0-1

Malmö (İsveç) – Dinamo Kiev (Ukrayna): 4-3

C Grubu:

Trabzonspor – Getafe: 0-1

Krasnodar – Basel: 1-0

28 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Trabzonspor 0-1 Getafe | UEFA Avrupa Ligi C Grubu Trabzonspor Getafe maçı ile UEFA Avrupa Ligi`nde grup aşaması heyecanı devam etti. Teselli galibiyeti arayan temsilcimiz, sahadan 1-0`lık mağlubiyetle ayrıldı. Getafe 9 puana yükselirken Trabzonspor 1 puanla son sırada kaldı. İlgili Haberi Oku

D Grubu:

Rosenborg (Norveç) – LASK (Avusturya): 1-2

Sporting Lizbon (Portekiz) – PSV (Hollanda): 4-0

E Grubu:

Lazio (İtalya) – Cluj (Romanya): 1-0

Celtic (İskoçya) – Rennes (Fransa): 3-1

F Grubu:

Vitoria (Portekiz) – Standard Liege (Belçika): 1-1

Arsenal (İngiltere) – Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

28 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 0-3 Roma Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında İtalya temsilcisi Roma`yı konuk etti. İtalyan ekibi ilk yarıda bulduğu goller ile sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu. İlgili Haberi Oku

G Grubu:

Feyenoord (Hollanda) – Rangers (İskoçya): 2-2

Young Boys (İsviçre) – Porto (Portekiz): 1-2

H Grubu:

Ferencvaros (Macaristan) – Espanyol (İspanya): 2-2

CSKA Moskova (Rusya) – Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

I Grubu:

Olexandriya (Ukrayna) – Wolfsburg (Almanya): 0-1

Saint-Etienne (Fransa) – Gent (Belçika): 0-0

J Grubu:

Wolfsberger (Avusturya) – Borussia Mönchengladbach (Almanya): 0-1

Medipol Başakşehir (Türkiye) – Roma (İtalya): 0-3

28 Kasım 2019 MaNU Astana`ya 2-1 mağlup oldu! Lingard tarihe geçti... UEFA Avrupa Ligi L Grubu`nda Manchester United, deplasmanda ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta grupta iddiası bulunmayan Astana`ya 2-1 mağlup oldu. İngiliz ekibi, gruptan çıkmayı bir önceki maçta garantilemişti. İlgili Haberi Oku

K Grubu:

Braga (Portekiz) – Wolverhampton (İngiltere): 3-3

Beşiktaş (Türkiye) – Slovan Bratislava (Slovakya): 2-1

L Grubu:

AZ Alkmaar (Hollanda) – Partizan (Sırbistan): 2-2

Astana (Kazakistan) – Manchester United (İngiltere): 2-1

Son güncelleme 08:40 | 29 Kasım 2019
uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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