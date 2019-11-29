UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları! 9 takım garantiledi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta maçları tamamlandı. Braga, Wolverhampton, Gent, Wolfsburg, AZ Alkmaar, APOEL, Sporting Lizbon, LASK ve Celtic son 32 turuna kalmayı garantiledi.
Gruplarda son hafta karşılaşmaları, 12 Aralık’ta oynanacak.
Beşinci haftada oynanan maçlarda alınan sonuçları şöyle:
A Grubu:
Dudelange (Lüksemburg) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2
Sevilla (İspanya) – Karabağ (Azerbaycan): 2-0
B Grubu:
Lugano (İsviçre) – Kopenhag (Danimarka): 0-1
Malmö (İsveç) – Dinamo Kiev (Ukrayna): 4-3
C Grubu:
Trabzonspor – Getafe: 0-1
Krasnodar – Basel: 1-0
D Grubu:
Rosenborg (Norveç) – LASK (Avusturya): 1-2
Sporting Lizbon (Portekiz) – PSV (Hollanda): 4-0
E Grubu:
Lazio (İtalya) – Cluj (Romanya): 1-0
Celtic (İskoçya) – Rennes (Fransa): 3-1
F Grubu:
Vitoria (Portekiz) – Standard Liege (Belçika): 1-1
Arsenal (İngiltere) – Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
G Grubu:
Feyenoord (Hollanda) – Rangers (İskoçya): 2-2
Young Boys (İsviçre) – Porto (Portekiz): 1-2
H Grubu:
Ferencvaros (Macaristan) – Espanyol (İspanya): 2-2
CSKA Moskova (Rusya) – Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
I Grubu:
Olexandriya (Ukrayna) – Wolfsburg (Almanya): 0-1
Saint-Etienne (Fransa) – Gent (Belçika): 0-0
J Grubu:
Wolfsberger (Avusturya) – Borussia Mönchengladbach (Almanya): 0-1
Medipol Başakşehir (Türkiye) – Roma (İtalya): 0-3
K Grubu:
Braga (Portekiz) – Wolverhampton (İngiltere): 3-3
Beşiktaş (Türkiye) – Slovan Bratislava (Slovakya): 2-1
L Grubu:
AZ Alkmaar (Hollanda) – Partizan (Sırbistan): 2-2
Astana (Kazakistan) – Manchester United (İngiltere): 2-1