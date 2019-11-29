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Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

29 Kasım 2019 13:43

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda dün konuk ettiği İspanya’nın Getafe takımına 1-0 yenilen bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına kapalı antrenman yaptı.

Antrenmana, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Filip Novak ile Daniel Sturridge takımdan ayrı çalıştı.

Getafe karşısında forma giyen futbolculara yenilenme programı uygulanırken, diğer oyuncular pas çalışması ve dar alanda maç yaptı. Bu arada, antrenmanı kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp’in de izlediği öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

Son güncelleme 13:43 | 29 Kasım 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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