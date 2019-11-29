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Süper Lig’de rekor kırılacak! Emre Demir kaptan çıkacak
Süper Lig

Süper Lig’de rekor kırılacak! Emre Demir kaptan çıkacak

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 15 yaşındaki Emre Demir'in Beşiktaş maçına kaptan çıkacağını açıkladı.

29 Kasım 2019 11:28

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi’ndeki spor yazarları ile bir araya geldi.

Bülent Uygun, Emre Demir’in Kayserispor’un Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmaya kaptan olarak çıkacağını açıkladı. Eğer Emre sahaya çıkarsa Süper Lig tarihinin en genç kaptanı olarak tarihe geçecek.

Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Emre Demir çok yetenekli ve her geçen gün üstüne koyarak ilerliyor. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Kısa sürede yıldız oyuncular arasında Emre’nin de adı olacak. Süper Lig’de gol atan en genç futbolcu olan Emre Demir, Beşiktaş maçında da büyük olasılıkla sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.

Kayserispor’un Gençlerbirliği ile oynadığı maçta golle buluşan 15 yaşındaki Emre, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olmuştu.

Son güncelleme 11:28 | 29 Kasım 2019
bülent uygun Emre Demir
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
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5 Besiktas
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