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İngiltere Premier Lig

SON DAKİKA | Arsenal, teknik direktör Unai Emery ile yollarını ayırdı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verildiğini duyurdu. Emery'nin yerine geçici olarak Freddie Ljungberg getirilirken hoca arama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

SKOR DIŞ HABER 29 Kasım 2019 13:19

Son 7 resmi maçından galibiyet alamayan Arsenal’de, İspanyol teknik adam Unai Emery’nin görevine son verildi.

Geçen sezon başında teknik direktörlük koltuğuna oturan 48 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, bu sezon kötü gidişata bir türlü dur diyememişti.

Başta Mesut Özil olmak üzere birçok oyuncu ile sorun yaşayan Emery, geçtiğimiz akşam Avrupa Ligi’nde alınan Eintracht Frankfurt mağlubiyeti sonrasında bardağın son damlasını taşırmış oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emery’ye emekleri için teşekkür edilirken bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

Arsenal’de teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Freddie Ljungberg’in oturacağı belirtilirken yeni hoca arama çalışmalarının başladığı ifade edildi.

Premier Lig’de geride kalan 13 haftada 13 puan toplayanbilen Arsenal, 8. sırada yer alıyor. Londra ekibi ligde oynadığı son 5 maçta, 2 yenilgi 3 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda 10 puanla lider bulunan Arsenal, son maç öncesi E. Frankfurt’u yenerek tur biletini alma şansına sahipti.

Ancak Emirates’te oynanan maçı 2-1 kaybeden Arsenal, gruptaki son maçında 7 puanla 3. sırada bulunan Standard Liege’e konuk olacak.

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Son güncelleme 13:44 | 29 Kasım 2019
arsenal Unai Emery
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