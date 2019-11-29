Dünya futbolunun efsane isimlerinden 50 yaşındaki ünlü teknik adam Sinisa Mihajlovic aylar sonra basın mensuplarının karşısına çıktı. Morali yüksek gözüken ünlü teknik adam, “Ağlamaktan bıktım” dedi.

“Hiçbir kelime sizi özlediğimizi ifade edemez”

Bologna kaptanı Blerim Dzemaili ise geri dönen Mihajlovic’e, “Hiçbir kelime sizi özlediğimizi ifade edemeyecektir. Geri döndüğünüz ve aramızda olduğunuz için çok mutluyuz. Siz bugün bir sürpriz yapmak istedik ve bugün mutlu değilseniz, sizi tekrar mutlu etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Doktorlara ve hemşirelere çok teşekkür ediyorum”

Sağlığının durumu hakkında bilgiler veren Mihajlovic, “Herkese teşekkür etmek istiyorum. Durumuma saygı duyduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu son 4 ay çok büyük bir sınav oldu. En son hastalığımı duyurduğum tarih 13 Temmuz’du. Şimdi sağlığım hakkında konuşmak istiyorum. İlk önce beni destekleyen tüm doktorlara teşekkür etmek istiyorum. Sadece bu hastalığa yakalananlar bununla baş etmenin ne kadar zor olduğunu biliyor. Onların yardımı olmadan bu yolda hiç yürüyemezdim. Bu yüzden doktorlara ve hemşirelere çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

“Ağlamaktan bıktım”

Mihajlovic, “Bana zihinsel olarak yardım eden koruyucu melekleri buldum. Ve onlar çok önemli insanlardı; onlar olmasaydı ne yapardım bilemiyorum. Hayatımın geri kalanı için onlara teşekkür edeceğim. Hepsinden bahsedemediğim için çok üzgünüm. Ağlamaktan bıktım.” ifadelerini kullandı.

Mihajlovic 4 ay önce Kanser’e yakalandığını açıklamıştı. 50 yaşındaki teknik adam 4 aydır Kanser tedavisi görüyor.