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Shane Larkin’den tarihi performans!
Euroleague

Shane Larkin’den tarihi performans!

Lacivert-beyazlı takımın, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i 104-75 yendiği maçta 49 sayı üreten ABD'li basketbolcu, bu organizasyonda bir müsabakada en fazla sayı atan oyuncu olma başarısı gösterdi.

29 Kasım 2019 22:21

Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın ABD’li oyuncusu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi’nin 11. haftasında Almanya’nın Bayern Münih ekibini 104-75 yendikleri maçtaki başarılı performansıyla tarihe geçti. Karşılaşmada 49 sayı üreten ABD’li yıldız basketbolcu, Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en fazla sayı üreten oyuncu rekorunu kırdı.

Avrupa Ligi’nde daha önce Montepaschi Siena’dan Bobby Brown, Efes Pilsen’den Kaspars Kambala, PAF Bologna’dan Carlton Myers ve Peristeri’den Alphonso Ford, bir maçta attıkları 41’er sayıyla rekoru paylaşıyordu. Bayern Münih karşısında iki sayılık atışlarda 7’de 5, üç sayılık atışlarda 12’de 10, serbest atışlarda da 10’da 9 isabet oranıyla oynayan Larkin, 53 verimlilik puanına ulaştı.

En fazla üç sayı atan oyuncu rekorunu egale etti

Shane Larkin, Avrupa Ligi’nde bir maçta en fazla üç sayılık basket atan oyuncu rekoruna da ortak oldu.

ABD’li oyuncu, karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 12 atışın 10’nu baskete çevirdi.

Avrupa Ligi’nde bu alandaki rekor Andrew Goudelock’a aitti. Goudelock, Fenerbahçe formasıyla 2014 yılında yine Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10’unda isabet bulmuştu.

Shane Larkin, karşılaşma sonrasında tarihi performansıyla ilgili, “Ne diyecegimi bilmiyorum, gerçekten çok çalışıyoruz daha sağlıklı olmak istiyoruz. Takım olarak çok iyiyiz. İlk şutu soktuktan sonra okyanusa taş atıyor gibi hissettim. Geçen seneki Barcelona maçında 41 sayının rekor olduğunu bilmiyordum ve birkaç sayıyla kaçırdım. Bu sefer rekoru kırmak istedim. Koç beni kenara çağırdı ve “Sakin ol” dedi. “1 dakika dinlen, rekoru sen kıracaksın” dedi ve sonrasında başardım. Biz bir aile gibiyiz 2 senelik bir takımız takım halinde ayakta kalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:15 | 29 Kasım 2019
anadolu efes euroleague shane larkin
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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