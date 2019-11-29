Robert Moreno’dan Enrique cevabı: Beni çirkin ve affedilemez kelimelerle yaftaladı!

İspanya Milli Takımı’nda yaşanan teknik direktör krizinde son açıklama Robert Moreno’dan geldi. ‘Sadatkatsizlik’ suçlamalarına düzenlediği basın toplantısında cevap veren Moreno, Luis Enrique’nin kendisini çirkin kelimelerle itham ettiğini söyledi.

Enrique ile yaptığı görüşmeler hakkında konuşan İspanyol teknik adam, “Beni çirkin ve affedilemez kelimelerle yaftaladığını düşünüyorum. Luis Enrique ile yaptığımız ilk toplantıda, yapmam gerekeni yaptığımı ve benimle gurur duyduğunu söyledi. Sonra desteğimi iletmek için bir toplantı yapmasını istedim. Daha önce de söylediğim gibi geri dönmeye karar verirse kenara çekileceğimi söyledim. Ancak artık beni istemediğini söyledi. Şoktaydım. Ekibe haber verdim ve neyi yanlış yaptığımı merak ettim” dedi.

Moreno, EURO 2020 grup elemelerinde İspanya’nın başında çıktığı 6 maçta, 4 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

Luis Enrique: Robert`in tutkusu benim için sadakatsizlik İspanya A Futbol Milli Takımı`nda ikinci kez teknik direktörlüğe getirilen Luis Enrique, 2019`u çöpe atıp yeni bir sayfa açmak istiyorum. Başladığım projeyi bitirmeye geliyorum dedi. Enrique kendisinin yerine milli takıma getirilen eski yardımcısı Robert Moreno ile bir daha asla çalışmayacağını söyledi. İlgili Haberi Oku

NELER YAŞANMIŞTI?

İspanya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne 9 Temmuz 2018’de getirilen Luis Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla EURO 2020 F Grubu’nda 26 Mart’ta oynanan Malta-İspanya maçında takımın başında yer alamamış, milli takım kampından ayrılarak Barselona’ya dönmüştü. Bu tarihten itibaren milli takım ile bağlantılı çalışmalara katılmayan Enrique, 7 Haziran’daki Faroe Adaları ve 10 Haziran’daki İsveç maçlarında da takımın başında görev yapamamıştı İspanya Futbol Federasyonu, Luis Enrique’nin yerine 19 Haziran’da Robert Moreno’yu getirmişti. Kemik kanseri teşhisi konulan 9 yaşındaki kızının tedavisi dolayısıyla milli takımı bırakan Luis Enrique, 29 Ağustos’ta kızının vefat ettiğini duyurmuştu.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde F Grubu’ndan ilk sırada çıkan İspanya, 30 Kasım’da yapılacak Avrupa Şampiyonası kura çekimine 1. torbadan katılacak.