Rezalet ötesi

Takımlarımızın Avrupa kupalarında bize çektirdiği eziyet her hafta çok daha can acıtıcı bir hal alıyor. Tamam ülke puanını düşünen yok ama o şanlı tarihlerinizi de mi hiçe sayıyorsunuz? Avrupa Fatihi Galatasaray gol attığına sevinir hale getirilmiş, daha iki sene önce Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde zar zor galip geldi diye havalara uçuyor. Peki ya Trabzon'a ne diyelim… Hadi o çocuklar bilmiyor da Ünal hocam, Aston Villa, Lyon zaferlerinin kahramanlarından biri olarak sen de mi unuttun geçmişini! Nedir bu Avrupa Ligi'ni angarya görme sevdası. Bilmesek diyeceğiz ki her sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final kovalıyordunuz, denginiz Barcelona, Liverpool da Avrupa Ligi klasınıza uymuyor.

Türkiye’de bir bardak suda fırtına koparanlar, mangalda kül bırakmayanlar, aslan-kaplan kesilenler, Avrupa'da süt dökmüş kedi.

Tek umudumuz Başakşehir'di, o da aldı boyunun ölçüsünü. Avrupa Ligi'ni ciddiye alıp as ağırlıklı kadrosuyla maça çıkan Roma, ilk yarıda 3'lük yaptı. Düşünün ki Süper Lig'in en diri en takım gibi takımı Başakşehir bu… Roma'nın fizik gücü karşısında çaresiz kaldı. Tüm bu rezillikler yetmiyormuş gibi bir de Pellegrini'nin kafasını yardık. Futbol olarak zaten yeteri kadar rezil olmuştuk demek ki bu bazı taraftarlarımızı kesmemiş!

Tempomuz ve fizik kalitemiz yerlerde. Oyun kalitemizden bahsetmiyorum bile.

Milyonlarca Euro kazanan futbol dehası teknik direktörlerimiz, işte sizin futbol bilginiz bu kadar. Biliyorsunuz ama yine de yazalım: İflas ettiniz!

