SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Peş peşe gelen üzücü haberlerin ardından halka satışı yasaklandı!
Paulo Fonseca: Güçlü bir Roma gördük ve 3 gol attık
Başakşehir

Paulo Fonseca: Güçlü bir Roma gördük ve 3 gol attık

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, hayalindeki Roma’nın çok daha iyi olduğunu belirterek, “Onun için çalışıyoruz. Bugün güçlü bir Roma gördük ve 3 gol attık” diye konuştu.

29 Kasım 2019 07:04

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında Roma deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, hayalindeki Roma'nın çok daha iyi olduğunu ifade ederek, “Onun için çalışıyoruz. Bugün güçlü bir Roma gördük ve 3 gol attık. Beni mutlu eden Mkhitaryan’ın bugün sakatlıktan sonra süre alması ve başarılı olmasıydı. Spinazzola'da sakatlıktan döndü ve o da sahada iyi mücadele etti. Bunlar mutluluk verici. Maçın zorluğunu biliyorduk. Gruptan çıkmak için bugünkü maçı kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımız sahada üstlerine düşen görevi yerine getirdiler ve netice itibariyle başarılı oldular ve maçı kazandık” dedi.

“BAŞAKŞEHİR BAŞARILI BİR TAKIM”

Başakşehir'in oyun anlayışı hakkında konuşan Fonseca, “Başakşehir tecrübeli, başarılı ve iyi bir takım. Transfer gözüyle yaklaşmadık kendilerine. Mevcut kadromuza, mevcut oyuncularıma yoğunlaşmış bir şekilde devam ediyorum çalışmalarıma” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 07:04 | 29 Kasım 2019
Paulo Fonseca roma uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Bugün - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR