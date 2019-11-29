Manchester United’ın genç yıldızı Tahith Chong saç baş yoldurdu!

UEFA Avrupa Ligi L Grubu 5. maçında Kazakistan ekibi Astana’ya konuk olan Manchester United, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederken ikinci yarıda kaçan bir gol herkesi şaşkına çevirdi.

İngiliz ekibi 10. dakikada Jesse Lingard’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlarken ikinci yarıya da baskılı başlayan taraf oldu.

Mücadelenin 54. dakikasında, ilk golün asistini yapan Luke Shaw sol kanattan ceza sahası içine girdi ve arka direkte boş pozisyondaki Tahit Chong’a pasını verdi.

Altı pas içinde olan ve bomboş kale karşısında olan 19 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu topun gelişine vuruşunu yaptı ancak üstten auta gitti.

Kaçan pozisyon sonrasında büyük üzüntü yaşayan Chong şaşkınlığını gizleyemezken 65. dakikada yerini D’Mani Bughail-Mellor’a bıraktı.

Bu pozisyondan birkaç dakika sonra Dmitriy Shomko ile 1-1’lik beraberliği yakalayan Astana, 62. dakikada Di’Shon Bernard’ın kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan genç futbolcularla sahaya çıkan Manchester United’da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in sahaya sürdüğü kadro 22 yaş ortalamasıyla kulüp rekoru kırdı.