SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bakanlığın sitesinde bir acayip duyuru
Manchester United’ın genç yıldızı Tahith Chong saç baş yoldurdu!
Avrupa Ligi

Manchester United’ın genç yıldızı Tahith Chong saç baş yoldurdu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Astana deplasmanına konuk olan Manchester United'da genç futbolcu Tahith Chong'un kaçırdığı gol akılara durgunluk verdi.

SKOR DIŞ HABER 29 Kasım 2019 14:23

UEFA Avrupa Ligi L Grubu 5. maçında Kazakistan ekibi Astana’ya konuk olan Manchester United, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederken ikinci yarıda kaçan bir gol herkesi şaşkına çevirdi.

İngiliz ekibi 10. dakikada Jesse Lingard’ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlarken ikinci yarıya da baskılı başlayan taraf oldu.

Mücadelenin 54. dakikasında, ilk golün asistini yapan Luke Shaw sol kanattan ceza sahası içine girdi ve arka direkte boş pozisyondaki Tahit Chong’a pasını verdi.

Altı pas içinde olan ve bomboş kale karşısında olan 19 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu topun gelişine vuruşunu yaptı ancak üstten auta gitti.

Kaçan pozisyon sonrasında büyük üzüntü yaşayan Chong şaşkınlığını gizleyemezken 65. dakikada yerini D’Mani Bughail-Mellor’a bıraktı.

Bu pozisyondan birkaç dakika sonra Dmitriy Shomko ile 1-1’lik beraberliği yakalayan Astana, 62. dakikada Di’Shon Bernard’ın kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan genç futbolcularla sahaya çıkan Manchester United’da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in sahaya sürdüğü kadro 22 yaş ortalamasıyla kulüp rekoru kırdı.

Son güncelleme 14:37 | 29 Kasım 2019
Astana manchester united Tahith Chong uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Bugün - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR