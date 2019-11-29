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Jan Kozak: ‘Abdullah Avcı’nın hareketlerine bakın’
Beşiktaş

Jan Kozak: ‘Abdullah Avcı’nın hareketlerine bakın’

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı sonrası açıklamalarda bulunan konuk ekip teknik direktörü Jan Kozak, iki takım yedek kulübeleri arasında yaşanan gerginliği de yorumladı. Kozak, "Görüntülere bakılırsa Abdullah Avcı'nın hareketini görebilirler. Ben fazla yorum yapmak istemiyorum" dedi.

29 Kasım 2019 00:23

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Beşiktaş’a 2-1 yenilen Slovan Bratislava’da Teknik Direktör Jan Kozak, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Kozak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Bizim için hayal kırıklığı oldu. Puan kaybettik” dedi.

İki takım arasında yaşanan arbede konusunda Abdullah Avcı’nın kendisine sarf ettiği sözlerle ilgili soru sorulması gerektiği ifadeleri üzerine Kozak, “Görüntülere bakılırsa Abdullah Avcı’nın hareketini görebilirler. Ben fazla yorum yapmak istemiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarıda iyi oynadıklarını belirten Kozak, “İkinci yarıda çok pozisyon oldu. Sonuçta kaybettik. Üzgünüz. Taraftarlar maçın atmosferini çok değiştirdi. Baskı oluşturdu ama bizim de yapabileceğimiz şeyler vardı. Futboldan anlayan benim ne demek istediğimi anlar. Başka faktörler vardı” ifadelerini kullandı. 28 Kasım 2019 Abdullah Avcı: Ülke puanı açısından olması gereken oldu Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı UEFA Avrupa Ligi`nde Slovan Bratislava`yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:23 | 29 Kasım 2019
abdullah avcı beşiktaş Jan Kozak Slovan Bratislava uefa avrupa ligi
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