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İstanbulspor, Karagümrük karşısında şov yaptı!
TFF 1.Lig

İstanbulspor, Karagümrük karşısında şov yaptı!

TFF 1. Lig'de 13. hafta açılış mücadelesinde İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

29 Kasım 2019 21:58

TFF 1. Lig’de 13. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, Fatih Karagümrük’ü konuk etti.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, İstanbulspor’un 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbulspor’a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Papa Diouf, 27. dakikada Ali Dere, 70. dakikada Muhammet Durmuş ve 83. dakikada Wellington Ferreira kaydetti.

Ligde 6 maç sonra 3 puanla tanışan İstanbulspor, puanını 15’e yükseltirken, üst üste ikinci kez kaybeden Karagümrük 19 puanda kaldı.

İstanbulspor gelecek hafta Akhisarspor’a konuk olacak. Karagümrük ise Balıkesirspor’u ağırlayacak.

Son güncelleme 21:58 | 29 Kasım 2019
Fatih Karagümrük İstanbulspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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