İstanbulspor, Karagümrük karşısında şov yaptı!

TFF 1. Lig’de 13. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, Fatih Karagümrük’ü konuk etti.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, İstanbulspor’un 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
İstanbulspor’a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Papa Diouf, 27. dakikada Ali Dere, 70. dakikada Muhammet Durmuş ve 83. dakikada Wellington Ferreira kaydetti.
Ligde 6 maç sonra 3 puanla tanışan İstanbulspor, puanını 15’e yükseltirken, üst üste ikinci kez kaybeden Karagümrük 19 puanda kaldı.
İstanbulspor gelecek hafta Akhisarspor’a konuk olacak. Karagümrük ise Balıkesirspor’u ağırlayacak.