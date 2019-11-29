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Hillsborough Faciası’nda David Duckenfield için 30 yıl sonra karar!
İngiltere Premier Lig

Hillsborough Faciası’nda David Duckenfield için 30 yıl sonra karar!

Hillsborough Faciası davasında yargılanan dönemin başkomiseri David Duckenfield, ağır ihlal ile cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Duckenfield suçsuz bulunurken 1989'da yaşanan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği faciada olayla ilgili hiçbir yetkili yargı önünde henüz ceza almadı.

29 Kasım 2019 10:03

Liverpool ve Nottingham Forest'ın bir araya geldiği 1989 FA Cup yarı finali öncesinde çıkan izdihamda 96 kişinin yaşamını yitirdiği Hillsborough Faciası ile ilgili davada, “ağır ihmal sonucu cinayet” ile suçlanan dönemin başkomiseri David Duckenfield suçsuz bulundu.

David Duckenfield, 2015'te The Guardian'a adeta itiraf niteliğinde bir demeç vermiş ve olaydan 15 gün önce başkomiserliğe atandığını, o dönemde futbol polisliği ile ilgisi bilgisi olmadığını ve maç günü bilinçsiz bir hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Faciada ölenler arasında bulunan Henry Burke’ün oğlu Christine Burke, mahkemedeki kararın açıklanmasından sonra hakime tepki gösterdi.

Burkey, “Birisi babamın ölümünden sorumlu. Eğer ki bu David Duckenfield değilse kimin sorumlu olduğunu öğrenmek istiyorum” dedi.

Hillsborough felaketinde hayatını kaybedenler

Son güncelleme 10:07 | 29 Kasım 2019
David Duckenfield Hillsborough Faciası liverpool Nottingham Forest
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OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
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