Hillsborough Faciası’nda David Duckenfield için 30 yıl sonra karar!

Liverpool ve Nottingham Forest'ın bir araya geldiği 1989 FA Cup yarı finali öncesinde çıkan izdihamda 96 kişinin yaşamını yitirdiği Hillsborough Faciası ile ilgili davada, “ağır ihmal sonucu cinayet” ile suçlanan dönemin başkomiseri David Duckenfield suçsuz bulundu.

David Duckenfield, 2015'te The Guardian'a adeta itiraf niteliğinde bir demeç vermiş ve olaydan 15 gün önce başkomiserliğe atandığını, o dönemde futbol polisliği ile ilgisi bilgisi olmadığını ve maç günü bilinçsiz bir hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Faciada ölenler arasında bulunan Henry Burke’ün oğlu Christine Burke, mahkemedeki kararın açıklanmasından sonra hakime tepki gösterdi.

Burkey, “Birisi babamın ölümünden sorumlu. Eğer ki bu David Duckenfield değilse kimin sorumlu olduğunu öğrenmek istiyorum” dedi.