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Hamza Hamzaoğlu: ‘Kazanmak için hamle yaptık, 3-3’ü yakaladık’
Süper Lig

Hamza Hamzaoğlu: ‘Kazanmak için hamle yaptık, 3-3’ü yakaladık’

Süper Lig’in 13. haftasında Yeni Malatyaspor ile 3-3 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Kazanmak için hamle yaptık, 3-3'ü yakaladık” dedi.

29 Kasım 2019 23:23

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Güzel bir maç oldu her şeyden önce. Bu mücadeleyi ortaya koyan her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Biz de kenarda o heyecanı yaşadık. İyi bir maç oldu. Maça iyi başladık. Kendi sahamızın avantajıyla rakip sahada oynamaya başladık. Rakibimizin de kontrataklar yapacağını biliyorduk. İyi oynarken gol yedik, ilk yarıda geriye düştük. İkinci yarıda tekrar rakibe üstünlüğümüzü kabule ettirip 2 gol bulduk. Geriden gelip öne geçtik fakat sonrasında Erdem’in sakatlığı, saha içinde yaptığımız değişiklikler orta sahada biraz oyundan düşmemize sebep oldu.

Oradaki adam paylaşımlarında yaptığımız hatalar sonucunda da arka arkaya iki gol yedik, 3-2 geriye düştük. Hiç kolay değil, galibiyetten mağlup duruma düşmek hem de kendi sahanızda ama oyuncularım tekrar oyunu bırakmadılar her zaman olduğu gibi. Kazanmak için hamle yaptık, 3-3’ü yakaladık. Stancu’nın son pozisyonuyla dördüncüyü de atabilirdik olmadı. Sahamızda olduğu için kaybettiğimiz 2 puan gibi görünse de önemli olan bugüne kadar olan öz güvenimiz kaybetmedik. Bizim için bu puanlardan çok daha önemli. Cuma akşamı Fenerbahçe maçında da daha iyi bir mücadele ve oyunla sahada olmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:23 | 29 Kasım 2019
BTC Turk Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği Hamza Hamzaoğlu süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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