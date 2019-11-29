Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

SÜPER LİG

Bugün:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

Yarın:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park)

TFF 1. LİG

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

14.00 Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 Aralık Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor (Balıkesir Atatürk)

TFF 2. LİG

Kırmızı Grup:

1 Aralık Pazar

13.00 Bayburt Özel İdare-Eyüpspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Birevim Elazığspor-Vanspor FK (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Bordum Belediyesi Bodrumspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.30 Niğde Anadolu-Uşakspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Tuzlaspor-Etimesgut Belediyespor (Tuzla Belediye)

13.30 GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor (Gazi)

13.30 Kardemir Karabükspor-Ergene Velimeşespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Bandırmaspor-Ankara Demirspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor (Kırşehir Ahi)

Beyaz Grup:

Yarın:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Gümüşhanespor (Vakfıkebir İlçe)

1 Aralık Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Çorumspor (Diyarbakır)

13.00 Şanlıurfaspor-1922 Konyaspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Hacettepe-Pendikspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Başkent Akademi (Karaelmas K. Köksal)

13.30 İnegölspor-Afjet Afyonspor (İnegöl İlçe)

13.30 Yılport Samsunspor-Sarıyer (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 GMG Kırklarelispor-Manisa FK (Kırklareli Atatürk)

13.30 Sancaktepe FK-Tarsus İdman Yurdu (15 Temmuz)

TFF 3. LİG

1. Grup

Yarın:

13.00 Yomraspor-Çatalcaspor (Yomra İlçe)

13.30 Şile Yıldızspor-Sultanbeyli Belediyespor (Şile)

1 Aralık Pazar:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Tokatspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

13.30 Çankaya FK-Serik Belediyespor (Ankara OSTİM)

13.30 Ci Group Buca-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Buca)

13.30 68 Aksaray Belediyespor-Artvin Hopaspor (Dağılgan)

13.30 Erzinspor-Yeni Orduspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.30 Silivrispor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Manisaspor-Kızılcabölükspor (Manisa 19 Mayıs)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Esenler)

13.30 1877 Alemdağspor-Fethiyespor (Alemdağ)

1 Aralık Pazar:

13.00 Fatsa Belediyespor-Payasspor (Fatsa İlçe)

13.30 Kemerspor 2003-Elazığ Belediyespor (Kemer İlçe)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Ofspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Kozanspor-Belediye Derincespor (İsmet Atlı)

13.30 Erbaaspor-Cizrespor (Erbaa İlçe)

2 Aralık Pazartesi:

18.00 Karşıyaka-Turgutluspor (İzmir Atatürk)

3. Grup:

Yarın:

13.30 Somaspor-Karacabey Belediyespor (Soma Atatürk)

13.30 Altındağ Belediyespor-Modafen (Çubuk İlçe)

1 Aralık Pazar:

12.00 Pazarspor-Diyarbekirspor (Pazar İlçe)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kelkit İlçe)

13.00 Medical Park Batman Petrolspor-Gölcükspor (Batman Yeni Şehir)

13.30 Nazilli Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Nazilli İlçe)

13.30 Muğlaspor-Yozgatspor 1959 (Muğla Atatürk)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Osmaniyespor (Darıca İlçe)

13.30 Bayrampaşa-Nevşehir Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)