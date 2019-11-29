Formula 1’de sezonun son yarışı

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla sona erecek.
Başkent Abu Dabi’deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti’nde, 55 tur üzerinden yapılacak mücadelenin sıralama turu, yarın TSİ 16.00’da başlayacak. Yarış ise 1 Aralık Pazar günü TSİ 16.10’da gerçekleştirilecek.
Büyük Britanyalı 34 yaşındaki Lewis Hamilton, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix’sinde kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etmişti.
Formula 1’de Abu Dabi Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 387 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314
3. Max Verstappen (Hollanda): 260
4. Charles Leclerc (Monako): 249
5. Sebastian Vettel (Almanya): 230
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 701 puan
2. Ferrari: 479
3. Red Bull: 391
4. McLaren: 140
5. Renault: 91