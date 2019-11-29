Fenerbahçe’nin Göztepe kafilesi belli oldu! Vedat Muriqi, Max Kruse…

Süper Lig’in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kafilede, tedavileri tamamlanan Vedat Muriqi ve Max Kruse de yer aldı.

Fenerbahçe’nin İzmir’e götürdüğü 22 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses ve Vedat Muric.

Göztepe ile Fenerbahçe yarın saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe yıldızlarına Göztepe maçıyla kavuşacak Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, İzmir`e uzun süredir takımdan ayrı kalan Kruse ve Muriqi ile gidecek. İlgili Haberi Oku