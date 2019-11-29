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Fenerbahçe yıldızlarına Göztepe maçıyla kavuşacak
Süper Lig

Fenerbahçe yıldızlarına Göztepe maçıyla kavuşacak

Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, İzmir'e uzun süredir takımdan ayrı kalan Kruse ve Muriqi ile gidecek.

29 Kasım 2019 11:39

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe’yle yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in geride kalan 12 haftasını 21 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 0-0 berabere kalmıştı. Bu sezon 15 puan kaybının 10’unu deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 6 maçta 2 galibiyet alabildi.

Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi ise haftaya 16 puanla 9. sırada girdi.

Göztepe ile Fenerbahçe arasında yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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KRUSE VE MURIQI KADRODA OLACAK

Fenerbahçe’de sakatlıkları düzelen Max Kruse ve Vedat Muriqi, maç kadrosunda olacak.

1,5 aydır forma giyemeyen Kruse ile sakatlığı nedeniyle ilk kez geçen hafta oynayamayan Muriqi, Göztepe maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan, Fenerbahçe’de Nabil Dirar, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dirar, Göztepe karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Son güncelleme 11:39 | 29 Kasım 2019
Fenerbahçe göztepe Max Kruse süper lig Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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