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Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor!
Süper Lig

Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor!

Ersun Yanal, özel olarak görüştüğü Vedat Muriqi’e “Sana Göztepe maçında ihtiyacım” var dedi; “Kendimi iyi hissediyorum, oynamak istiyorum” yanıtını aldı. Golcü oyuncu ilk 11’e yakın...

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 29 Kasım 2019 09:36

İstatistiklerdeki başarısını skora yansıtamayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, golcü sorununu aşmak için Vedat Muriqi'e sarıldı. Yeni Malatya deplasmanındaki 0-0'lık beraberlik sonrası, yarınki Göztepe sınavını ‘olmazsa olmaz' gören Yanal, Kosovalı yıldıza forma vermek istediğini yüz yüze yaptıkları toplantıda dile getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Sana Göztepe maçında ihtiyacım var. Fedakârlıktan kaçmayacağını biliyorum” dedi. Muriqi de bu mesaja aynı şekilde yanıt verdi. “Oynamak istiyorum” diyen Kosovalı futbolcu, “Kendimi iyi hissediyorum. Gereken neyse yapacağım” yanıtını verdi. Ayak bileğinde ikinci derece zorlama bulunan Muriqi dünkü idmana da çıktı. Bugün testten geçecek yıldız futbolcunun, bir sorun çıkmazsa bileğine yapılacak özel bandajla oynayacağı belirtiliyor.

Son güncelleme 09:37 | 29 Kasım 2019
ersun yanal Fenerbahçe süper lig Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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