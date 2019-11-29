Fenerbahçe golcüsüne kavuşuyor!

İstatistiklerdeki başarısını skora yansıtamayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, golcü sorununu aşmak için Vedat Muriqi'e sarıldı. Yeni Malatya deplasmanındaki 0-0'lık beraberlik sonrası, yarınki Göztepe sınavını ‘olmazsa olmaz' gören Yanal, Kosovalı yıldıza forma vermek istediğini yüz yüze yaptıkları toplantıda dile getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Sana Göztepe maçında ihtiyacım var. Fedakârlıktan kaçmayacağını biliyorum” dedi. Muriqi de bu mesaja aynı şekilde yanıt verdi. “Oynamak istiyorum” diyen Kosovalı futbolcu, “Kendimi iyi hissediyorum. Gereken neyse yapacağım” yanıtını verdi. Ayak bileğinde ikinci derece zorlama bulunan Muriqi dünkü idmana da çıktı. Bugün testten geçecek yıldız futbolcunun, bir sorun çıkmazsa bileğine yapılacak özel bandajla oynayacağı belirtiliyor.