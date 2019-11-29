Erkan Zengin Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı

Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesini fesheden Erkan Zengin ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı…

Geçtiğimiz sezon İsveç ekibi Hammarby’den ayrılan ve Fatih Karagümrük’e imza atan bir süredir hem oyuncu hem teknik direktör olarak görev yaptığı takımdan sözleşmesini feshederek ayrılmıştı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak anlaşmanın ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

”Çok değerli Adana Demirspor taraftarı… Çıktığımız bu kutsal yolda,kadromuzu güçlendirmek adına ikinci devrede takıma katılacak olan değerli futbolcu Erkan Zengin ile anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen dostum Metin Korkmaz’a ayrıca teşekkür ederim. Fatih Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma’ya anlayışından dolayı teşekkür ederiz.”

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