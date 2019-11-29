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Erkan Zengin Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı
TFF 1.Lig

Erkan Zengin Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran 34 yaşındaki Erkan Zengin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

29 Kasım 2019 15:31

Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile sözleşmesini fesheden Erkan Zengin ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı…

Geçtiğimiz sezon İsveç ekibi Hammarby’den ayrılan ve Fatih Karagümrük’e imza atan bir süredir hem oyuncu hem teknik direktör olarak görev yaptığı takımdan sözleşmesini feshederek ayrılmıştı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak anlaşmanın ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

”Çok değerli Adana Demirspor taraftarı… Çıktığımız bu kutsal yolda,kadromuzu güçlendirmek adına ikinci devrede takıma katılacak olan değerli futbolcu Erkan Zengin ile anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen dostum Metin Korkmaz’a ayrıca teşekkür ederim. Fatih Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma’ya anlayışından dolayı teşekkür ederiz.”

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Son güncelleme 15:51 | 29 Kasım 2019
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