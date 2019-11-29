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Cengiz Ünder: ‘Her şey burada başladı’
İtalya Serie A

Cengiz Ünder: ‘Her şey burada başladı’

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder, Başakşehir maçı sonrası konuştu.

29 Kasım 2019 00:03

Roma’da forma giyen milli yıldızımız Cengiz Ünder, eski takımı Başakşehir’e karşı İstanbul’da 3-0 kazandıkları maçın ardından konuştu.

Maç ile ilgili düşünceleri sorulan Cengiz, “Eski takımıma karşı oynamak benim için çok önemliydi. Sonuçta buradan Roma’ya transfer oldum, benim için çok özel bir andı. Başakşehir ile birlikte çıkmamızı isterim, bugün biz kazandık, umarım onlar da son maçı kazanı ve birlikte çıkarız.” cevabını verdi.

“TEKRARDAN 11’DE BAŞLAYACAĞIM”

Sakatlıktan dönüşü ve şu anki form durumuyla ilgili gelen soruyu Cengiz, “Gayet iyiyim, çok da formdayım. Her zaman iyi şeyler yaptım, takımıma gol ve asistlerle katkı sağladım. Performansım yükseliyor, tekrardan 11’de başladığımda da bunu herkes anlayacak.” sözleriyle yanıtladı.

“HER ŞEY BURADA BAŞLADI”

Cengiz Ünder, “Çağlar bana Başakşehir’in çıkacağını söylemişti kura çekiminde. Otobüsteydim kurada, çıkınca çok mutlu olmuştum, Altınordu’dan sonra her şeyin başladığı yerdi burası. Tekrar burada oynadığım için mutlu oldum.” sözleriyle konuşmasını noktaladı

Son güncelleme 00:03 | 29 Kasım 2019
Başakşehir cengiz ünder italya roma
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3 Istanbul Basaksehir
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