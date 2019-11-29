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Caner Erkin ile Roco, Avrupa Ligi’nde haftanın takımında
Beşiktaş

Caner Erkin ile Roco, Avrupa Ligi’nde haftanın takımında

Beşiktaş'ın Slavan Bratislava'yı 2-1 yendiği maçta gol atan Roco ile Caner Erkin, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın ilk 11'inde yer aldı.

29 Kasım 2019 14:36

Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Enzo Roco, UEFA Avrupa Ligi’nde 5. haftanın en iyi 11’ine seçildi.

UEFA’nın internet sitesinde, Avrupa Ligi 5. hafta maçlarının en iyi 11’i açıklandı.

Beşiktaş’ın sahasında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’yı 2-1 mağlup ettiği maçta forma giyen Caner Erkin ve Enzo Roco, haftanın en iyi 11’ine layık görüldü.

Açıklanan ilk 11 şu şekilde:

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Caner Erkin (Beşiktaş), Giorgos Merkis (APOEL), Enzo Roco (Beşiktaş), Nuno Sequeira (Braga), Viktor Tsyhankov (Dinamo Kiev), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Lorenzo Pellegrini (Roma), Benjamin Verbic (Dinamo Kiev), Alfredo Morelos (Rangers), Vincent Aboubakar (Porto).

Son güncelleme 14:36 | 29 Kasım 2019
Caner Erkin Enzo Roco uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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