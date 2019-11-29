SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: O ajansın sahibi de Kartal İmam Hatip mezunu çıktı
Bursa’da 15 yaşındaki amatör futbolcu kalp krizi geçirdi
Alt Ligler

Bursa’da 15 yaşındaki amatör futbolcu kalp krizi geçirdi

Bursa'da futbol antrenmanında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

29 Kasım 2019 09:55
Edinilen bilgiye göre, amatör futbol oyuncusu 15 yaşındaki Veysel Can Sevinç, antrenman için Nilüfer ilçesinde bulunan Minareliçavuş Spor Tesislerine gitti.

Tüm hazırlıklarını yapan genç, antrenman öncesi ısınma turu attığı sırada rahatsızlandı. İlk müdahaleyi takım antrenörünün yaptığı Sevinç olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Genç futbolcunun ölümü ailesi, sevenleri ve futbol camiasını yasa boğarken, bu olay sporcuların sağlık kontrollerini bir kez daha gündeme getirdi. (İHA)

Son güncelleme 09:55 | 29 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Bugün - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
Yarın - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR