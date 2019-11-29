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Beşiktaş-Slovan Bratislava maçı sonunda olay çıktı
Beşiktaş

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçı sonunda olay çıktı

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'yı Ljajic'in son dakikalarda attığı penaltı golüyle 2-1 yendiği karşılaşma sonunda gerginlik yaşandı! Bratislava'nın teknik direktörü Kozak tribünlere hareket yapınca olay çıktı.

29 Kasım 2019 08:12

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda 2-1 mağlup ettiği Slovan Bratislava karşılaşmasının bitiş düdüğünden sonra gerginlik yaşandı.

Takımlar soyunma odasına giderken tünelin başında kavga çıktı. İki takım teknik direktörü de maç sonu basın toplantısında olaylara değinmeyip topu birbirlerine attı.

Ancak yaşananlar ortaya çıktı. Slovan Bratislava’nın teknik direktör Jan Kozak, 2-1’lik yenilginin ardından Beşiktaş tribünlerine dönüp hareket yaparak hararetli şekilde cümleler kullandı.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesindeki antrenörler ve futbolcular da bu hareketli sonrasında Kozak’a tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik soyunma odasına giden tünelde yükselince araya polis girdi ve Sloven ekibinin teknik direktörüne soyunma odasına kadar eşlik etti.

28 Kasım 2019 Abdullah Avcı: Ülke puanı açısından olması gereken oldu Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı UEFA Avrupa Ligi`nde Slovan Bratislava`yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

29 Kasım 2019 Jan Kozak: `Abdullah Avcı`nın hareketlerine bakın` Beşiktaş Slovan Bratislava maçı sonrası açıklamalarda bulunan konuk ekip teknik direktörü Jan Kozak, iki takım yedek kulübeleri arasında yaşanan gerginliği de yorumladı. Kozak, Görüntülere bakılırsa Abdullah Avcı`nın hareketini görebilirler. Ben fazla yorum yapmak istemiyorum dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:12 | 29 Kasım 2019
abdullah avcı beşiktaş Jan Kozak Slovan Bratislava uefa avrupa ligi
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