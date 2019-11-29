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Bafetimbi Gomis: ‘Umarım bir gün geri döneceğim!’
Süper Lig

Bafetimbi Gomis: ‘Umarım bir gün geri döneceğim!’

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Gomis paylaşımında 'Umarım bir gün geri döneceğim!' yazması sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

29 Kasım 2019 20:11

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal formasını giyen ve son olarak Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, instagram’dan Galatasaray temalı paylaşımlarına devam ediyor.

İlk olarak bir taraftarın gönderisini paylaşarak “Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim” ifadesini kullanmıştı.

“ASLAN BİR GÜN ASLANTEPE’YE DÖNECEK”

34 yaşındaki santrfor, bu kez ise bir taraftarın geri dön mesajına sosyal medya hesabından cevap verdi. Gomis, paylaşımına, “Teşekkür ederim, bende sizi seviyor ve özlüyorum. Umarım Aslan birgün Aslantepe’ye geri dönecek.” notunu düştü.

Bununla birlikte birçok mesaja daha cevap veren Gomis, “Geri dön” çağrılarının hepsine “İnşallah, yarım kalan hikayemi tamamlamaya geleceğim” diye cevap verdi.

Yıldız golcünün, kulübü Al Hilal ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son güncelleme 20:11 | 29 Kasım 2019
Bafetimbi Gomis galatasaray sosyal medya
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